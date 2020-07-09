الغانم : جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية والاستجواب مدرج بها

09 يوليه 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان جلسة الثلاثاء المقبل عادية وليست غير عادية ومدرج على جدول اعمالها استجواب وزير المالية براك الشيتان، مشيرا الى انه تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي اكد حضور الجلسة.

ونوه الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم بأن الجلسة القادمة ستكون جلسة عادية، مبينا “قد يكون خطأ لغوي بأني ذكرت يوم أمس أنها جلسة غير عادية والمقصود أنها جلسة عادية”.

وذكر الغانم ان الدعوة لجلسة الثلاثاء ستصل في المواعيد المقررة وستكون جلسة الاربعاء امتداد لجلسة الثلاثاء وجدول أعمالها وفق اللوائح.

وردا على سؤال صحفي بشأن الاستجواب قال الغانم ” نعم الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم، لكن تصحيحا للخطأ بأنها جلسة عادية وليست جلسة غير عادية”.

واشار الغانم الى انه تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي أكد على حضور الحكومة لهذه الجلسة.

واضاف الغانم ” سيوزع إن شاء الله جدول الأعمال مساء يوم السبت كالعادة، لكن حبيت أوضح بأن جلسة الثلاثاء هي جلسة عادية والأربعاء ستكون امتدادا لجلسة الثلاثاء”.