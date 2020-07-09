الفضالة يطالب «الصحية» البرلمانية بالاستعجال في إقرار الولاية الصحية للمرأة

طالب النائب يوسف الفضالة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالاستعجال في إقرار تعديلات قانون الجزاء التي اقرتها اللجنة التشريعية مؤخرا بشـأن الولاية الصحية للمرأة ورفع تقريرها إلى مجلس الآمة لإدراجه على جدول أعمال المجلس.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم، “في تاريخ 12 نوفمبر 2018 تقدمت باقتراح إلى اللجنة الصحية بشأن منح المرأة الكويتية سواء الأم أو الزوجة أو الابنة، الحق بالتوقيع على دخول المستشفى أو إجراء العمليات الجراحية لعدم حدوث مشاكل في حال عدم تواجد الأب أو ولي الأمر.

ولفت الفضالة إلى أنه في 16 يناير 2018 تم رفض هذا الاقتراح في اللجنة الصحية بحجة أنه يستلزم تعديلا تشريعيا على قانون الجزاء ، وبعد ذلك تقدم عدد من النواب بعدة تعديلات في هذا الصدد.

وأشار إلى حديث رئيس اللجنة التشريعية بالأمس عن الموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون الجزاء بشأن الولاية الصحية للمرأة ورفعها إلى اللجنة الصحية باعتبارها صاحبة الاختصاص.

وأكد الفضالة ضرورة الاستعجال في إقرار هذه التعديلات ورفعها إلى مجلس الآمة وإدراجها على جدول الأعمال والموافقة عليها لحل الإشكاليات الموجودة التي لا تسمح للمرأة بأن تكون مخولة بالتوقيع على ادخال المريض أو اجراء العمليات الجراحية.