وزير الإعلام يدشن عددًا من الخدمات الإلكترونية بقطاعي الصحافة والسياحة

09 يوليه 2020 || دشن وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عددًا من الخدمات الإلكترونیة لطلب الإعلان في تلفزیون وإذاعة الكویت وخدمة إصدار الرخص في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وقطاع السیاحة.

وقال الجبري في بیان صحفي الیوم إن ھذه الخدمات تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة بأھمیة التحول الرقمي للخدمات الحكومیة المقدمة للجمھور وتقلیص طول فترة الدورة المستندیة التي كانت تمر بھا المعاملة إضافة إلى إلغاء الحضور الشخصي لصاحب العلاقة.

وأضاف أن وزارة الإعلام تھدف من إطلاق ھذه الخدمات المھمة إلى التسھیل على أصحاب الشأن وتیسیر حصول المواطنین والمقیمین على تلك الخدمات والحرص على عدم تأخر أعمالھم.

«إع»