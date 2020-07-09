«الصحة»: 833 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 52840 وتسجيل 3 حالات وفاة

09 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجیل 833 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 »خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة فیما تم تسجیل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 382 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال833 السابقة تضمنت 536 حالة لمواطنین كویتیین و297 حالة لغیر الكویتیین.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «254 حالة بمنطقة الاحمدي الصحیة» و«200 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«173 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«136 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«70 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «40 حالة بمنطقة جابر العلي» و«36 حالة بمنطقة سعد الله» و«35 حالة بمنطقة صباح السالم» و«34 حالة بمنطقة العیون» و«32 حالة بمنطقة العارضیة» و«30 حالة بمنطقة المنقف».

وعن آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 150 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9772 حالة.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 5011 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 422885 فحصا.

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