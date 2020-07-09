سمو رئيس مجلس الوزراء: علينا الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد

09 يوليه 2020 || أكد سمو رئیس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضرورة اعتماد نھج عملي جاد في مواجھة الفساد تتكامل فیه كل الجھود والطاقات من أجل المحافظة على المال العام وحمایة سمعة ومكانة الكویت وثقة أھلها، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملیة جادة لمواجھة الفساد تؤدي إلى تجفیف منابعه الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببین.

وقال سموه في لقاء مع رؤساء وممثلي الأجھزة الرقابیة الحكومیة إن وجود ھذا الكم من مظاھر الفساد لا یستقیم في ظل تعدد الجھات الرقابیة وما تقوم به من جھود وما تزخر به تشریعاتنا من أحكام تستھدف حمایة المال العام والحد من مظاھر التعدي علیه.

وكان سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء قدعقد في قصر السیف صباح الیوم لقاء مع رؤساء وممثلي الأجھزة الرقابیة الحكومیة التالیة: الھیئة العامة لمكافحة الفساد – جھاز المناقصات المركزیة – دیوان الخدمة المدنیة -إدارة الفتوى والتشریع – جھاز متابعة الأداء الحكومي – سوق الكویت للأوراق المالیة – جھاز المراقبین المالیین – وكیل وزارة المالیة – الإدارة العامة للتحقیقات «وزارة الداخلیة» – وحدة التحریات المالیة – جھاز حمایة المنافسة – الإدارة القانونیة «بلدیة الكویت».

وقد أكد سمو رئیس مجلس الوزراء بأن ھذا اللقاء یأتي في ضوء التوجیه السامي لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظھه الله ورعاه بحمایة المال العام ومكافحة الفساد وتجسید سیادة القانون مبینا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الھادفة إلى تنفیذ ھذا التوجیه السامي.

وقد شرح سموه بأن وجود ھذا الكم من مظاھر الفساد لا یستقیم في ظل تعدد الجھات الرقابیة وما تقوم به من جھود وما تزخر به تشریعاتنا من أحكام تستھدف حمایة المال العام والحد من مظاھر التعدي علیه.

وأشار سموه الى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملیة جادة لمواجھة الفساد تؤدي إلى تجفیف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببین في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنھب والسرقة واتخاذ الاجراءات القانونیة على الصعیدین المحلي والخارجي بما یستوجبه كل ذلك من جدیة التحرك وتضافر كل الجھود وتعاون كل الجھات وتفعیل التنسیق الأمثل بین الجھات الرقابیة مع احترام الخصوصیة والاستقلالیة التي منحھا القانون لكل منھا.

وقد أكد سمو رئیس مجلس الوزراء بأن توجیه حضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه كان واضحا بأن لا حمایة لفاسد وأن لا احد فوق القانون مھما كان اسمه أو صفته او منصبه.

كما أكد سمو رئیس مجلس الوزراء بأن المحافظة على المال العام وحمایة سمعة ومكانة دولة الكویت وثقة أھل الكویت تستوجب اعتماد نھج عملي جاد في مواجھة الفساد تتكامل فیه كل الجھود والطاقات على نحو منظم ویحقق التنسیق والتعاون المطلوبین بین الجھات الرقابیة وتبادل المعلومات والبیانات بما یكفل انتظام ھذه الجھود ووحدتھا في مواجھة آفة الفساد.

وقد عبر سمو رئیس مجلس الوزراء عن حرص الحكومة على تقدیم كل الدعم والمساندة لھذه الأجھزة للقیام بمسؤولیاتھا منوھا بأھمیة دور قضائنا العادل والنیابة العامة ومجلس الأمة ودیوان المحاسبة في تحقیق الأھداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنین إلى القیام بدورھم في ھذا المشروع الوطني المھم.

وقد عبر الحاضرون عن شكرھم وتقدیرھم لدعوة سمو رئیس مجلس الوزراء وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزیز آلیات مواجھة الفساد وسبل التنسیق بین الجھات الرقابیة مؤكدین بأنھا تمثل خطوة جادة على طریق تنفیذ التوجیه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة معاھدین سموه على مضاعفة الجھود من أجل تحقیق الھدف المنشود آملین أن تتكرر مثل ھذه اللقاءات الإیجابیة بما تمثله من فرصة طیبة لبحث القضایا الحیویة التي تھم الوطن والمواطنین.

«إع»