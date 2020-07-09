أمين عام مجلس الأمة : لدينا ٢٥ مستشارا كويتيا حاليا ونسقنا مع جامعة الكويت للإستعانة بعدد من الأكاديميين الكويتيين

09 يوليه 2020 || قال أمين عام مجلس الأمة علام الكندري اليوم أن المجلس لديه ٢٥ مستشارا كويتيا من مختلف التخصصات والمجالات مؤكدا حرص المجلس على تمكين الكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف الكندري في تصريح صحفي أن معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أصدر توجيهاته بالإستعانة بمزيد من المستشارين الكويتيين من ذوي الاختصاص للإستفادة من خبراتهم في تطوير العمل.

وكشف أن الأمانة قد قامت بالتنسيق مع مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري من أجل بحث سبل الإستعانة بمزيد من الأكاديميين ذوي الخبرة والاختصاص في الجامعة للعمل في مجلس الأمة.

وأشاد الكندري بما يقدمه المستشارون الكويتيون الحاليون من أعمال وجهود جنبا إلى جنب مع أخوانهم موظفي الأمانة تساهم في تحقيق أفضل أداء في عمل المجلس والأمانة العامة.

وشدد على حرص مجلس الأمة على نهج التكويت موضحا أن نسبة الكويتيين العاملين في المجلس بلغت أكثر من ٩١٪؜ حتى الآن.

ولفت إلى أن بعض ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مستشارين كويتيين في المجلس غير صحيح مؤكدا استمرار الأمانة في سياسة تمكين العناصر الوطنية المميزة والاعتماد عليها.