وزارة الصحة : تسجیل 740 إصابة جدیدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل الى 53580 حالة

10 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 740 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 53580 حالة فیما تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 383 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال740 السابقة تضمنت 487 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 81ر65 في المئة و253 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 19ر34 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «248 حالة بمنطقة الاحمدي الصحیة» و«165 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«125 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«115 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«87 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «38 حالة بمنطقة الصباحیة» و«31 حالة بمنطقة صباح السالم» و«29 حالة بمنطقة القصر و«27 حالة بمنطقة تیماء» و«24 حالة بمنطقة العیون» و«22 حالة بمنطقة القصور».

ولفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 157 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9983 حالة.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4121 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 427006 فحوص.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 527 حالة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید 19 «43214 حالة.