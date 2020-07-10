مدير جامعة الكويت بالإنابة يشيد بمبادرة الرئيس الغانم لتكويت الطاقم الاستشاري في مجلس الأمة

10 يوليه 2020 || وجه مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري خالص الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على مبادرته التي أطلقها للعمل على تكويت الطاقم الاستشاري وتأهيل مستشارين قانونيين كويتيين للمجلس بمختلف التخصصات القانونية بالتعاون مع جامعة الكويت.

وقال الظفيري في تصريح صحفي ان هذه البادرة الطيبة تؤكد الثقة المستقرة في وجدان مجلس الامة في القدرة الفنية التي يتمتع بها اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.

وأوضح الظفيري انه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الامة في لقاء جمعهما لتقوم كلية الحقوق بترشيح اعداد من اعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم دراسات واستشارات حول التشريعات القانونية التي تعرض على المجلس ولجانه المختلفة.

وأضاف الظفيري انه تم مناقشة العديد من الأمور التي تتصل بجامعة الكويت والتي لاقت دعما من رئيس مجلس الأمة للعمل العاجل على حلها .