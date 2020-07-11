«الصحة»: 478 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 54058 وتسجيل 3 حالات وفاة

11 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 478 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54058 حالة فیما تم

تسجیل 3 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 386 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھاحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 478 السابقة تضمنت 310 حالات لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 85ر64 في المئة و168 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 15ر35 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «204 حالات بمنطقة الاحمدي الصحیة» و«93 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«90 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«53 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة» و«38 حالة بمنطقة حولي الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «25 حالة بمنطقة الصباحیة» و«25 حالة بمنطقة الرقة» و«24 حالة بمنطقة الصلبیة» و«22 حالة بمنطقة الظھر» و«21 حالة بمنطقة جابر العلي» و«19 حالة بمنطقة القصور».

ولفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 150 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9711 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 13 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2495 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 429501 فحصا.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 747 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 34961 حالة.

«إع»