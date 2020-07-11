مسؤول صحي: إعادة فحص العمالة ومتداولي الأغذية بنظام الحجز الإلكتروني بدءًا من غد

11 يوليه 2020 || أعلن مدیر إدارة الصحة العامة الدكتور فھد الغملاس إعادة تشغیل خدمات فحص العمالة الوافدة ومتداولي الأغذیة والفئات الأخرى بنظام الحجز الإلكتروني المسبق اعتبارًا من یوم غد الأحد.

وأضاف الغملاس في تصریح لـ أن تقدیم طلب الفحص سیكون وفق الحجز المسبق على موقع وزارة الصحة حیث سیقوم النظام بتحدید مركز الفحص بصورة آلیة تبعًا لعنوان الكفیل أو الشركة.

وأوضح أنه بعد ذلك یقوم صاحب المعاملة بإدخال بیانات طالب الفحص والأشخاص الذین یرغب في فحصھم واختیار المواعید والأوقات المتاحة والمناسبة وبعدھا ستظھر قائمة تحتوي على المستندات المطلوبة حسب نوع المعاملة.

وأشار إلى أن النظام الإلكترونى یقوم بتوفیر الرمز الشریطى «باركود» الذى یمكن صاحب المعاملة من إظھاره للموظفین خلال الزیارة والذي تتم قراءته عند الدخول إلى مركز الفحص للتأكد من ھویة طالب الفحص والالتزام بالموعد ما یمنع الازدحام والاحتكاك بین المراجعین.

وأفاد بأن وزارة الصحة ستوفر خدمة فحص العمالة الوافدة من خلال أربعة مراكز لتغطیة جمیع محافظات الكویت وھي مركز فحص العمالة بمنطقة الشویخ لخدمة محافظتى العاصمة وحولي ومركز فحص صبحان لخدمة محافظة الفروانیة ومركز فحص الفحیحیل لخدمة محافظة الأحمدى ومركز فحص الجھراء لخدمة قاطنى محافظة الجھراء.

وقال إنه تم تخصیص الفترة الصباحیة للعمل بالمراكز لفحص فئات العمالة المنزلیة والالتحاق بعائل والفترة المسائیة لفحص العاملین بالشركات أما خدمة فحص متداولى الأغذیة فھي متوفرة فى المركز الخاص بھا فى منطقة الشرق.

وشدد الغملاس على ضرورة التزام كل مراكز العمل بإدارة الصحة العامة بالاحترازات الوقائیة لفیروس «كوفید – 19 » من حیث قیاس درجة الحرارة عند المدخل وعدم السماح لمن لا یرتدي الكمام الطبي بالدخول واتباع اشتراطات التباعد الاجتماعى «مسافة مترین بین المراجعین» إضافة إلى التعقیم الدوري للمقاعد والأسطح والأجھزة.

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