وزير التربية: القضاء على معوقات مشروع «الألياف الضوئية» بالتعاون مع «المواصلات»

12 يوليه 2020 || أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن اتخاذ اجراءات مناسبة للقضاء على معوقات توقف مشروع «الألياف الضوئية» بعد إنجاز نحو 80 في المئة منه بالتعاون مع وزارة المواصلات.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماعه اليوم الأحد مع مشرفي المشروع الخاص بتركيب شبكات الألياف الضوئية من وزارة المواصلات بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور بدر المطيري وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد الحربي الحاجة إلى هذا المشروع لارتباطه بخطة الوزارة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد معتبرا انه جزء من برنامج الحكومة للتحول الإلكتروني كما أنه مشروع وطني رائد يخدم التعليم ويساهم في ربط الجهات التعليمية والمدارس لتسهيل الخدمات والإجراءات الإدارية وتطوير العملية التعليمية.

وقال إن للمشروع أهمية كبرى وقد أنجزت الوزارة في السابق خطوات مهمة منه إلا أنه توقف لأمور تقنية فنية ما أدى إلى تأخر إنجازه مؤكدا أنه سيتم حل جميع المعوقات بالتنسيق والتعاون مع وزارة المواصلات للعمل به وتشغيله قريبا.

من جانبها أوضحت المشرفة على المشروع معالي الجاسر في تصريح مماثل أنه تم طرح المشروع عام 2012 بمدة تنفيذ 18 شهرا بهدف ربط جميع مدارس الكويت في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة بالألياف الضوئية.

وأشارت الجاسر الى أن هذه الشبكة فائقة السرعة ويستفيد منها الطالب والمعلم والإداري لتناقل المعلومات إلكترونيا مبينة ان الوزارة بصدد تمديد فترة هذا المشروع وإنجازه.