اللجنة المالية ناقشت مشروع قانون بشأن الدين العام

12 يوليه 2020 || ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الاسواق المحلية والعالمية «الدين العام».

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الامة عقب الاجتماع ان الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية وبالتالي يحق لها ان تأخذ قروض ، مؤكدة ان الاقتراض امر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد.

واضافت “اليوم اعتذر وزير المالية عن حضور اجتماع اللجنة وهو من المفترض ان يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق في ظل استنفاذ الاحتياطي العام للدولة ولم يتبقى منه غير مليار ومائة الف دينار، وليقوم بدوره في التخطيط والتنفيذ لتنويع مصادرالدخل معتبرة ان الوزير ضعيف فنيا واداريا ولا يمتلك اي حلول.

واوضحت ان ” فريق وزارة المالية بقيادة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي كانوا واضحين وبينوا للجنة الفرق بين المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية ، مؤكدة ان تنويع مصادرالدخل ضرورة وان مشكلة الحكومة عدم وجود الادارة الصحيحة في ظل اوضاع تستدعي وجود وزير مالية يتمتع بالحصافة ومتمكن وقادر على رسم مسار واضح.

واستغربت الهاشم التمسك بوزير المالية في ظل تلك الظروف قائلة ” لا اعلم سبب التمسك بوزير المالية في ظل تلك المعطيات،مبينة انه ” في يوم من الأيام كانت ايراداتنا أكثر من مصروفاتنا والان مصروفاتنا اكثر من الإيرادات .

وتساءلت كيف تريدون اقرار قانون دين عام بمبلغ 20 مليار ولا يوجد لديكم قنوات لصرفها بصورة صحيحة، مطالبة بالاعلان عن المشروعات الرأسمالية التي تريد الحكومة انفاق المبلغ فيها.

واضافت ان هناك بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدة ان ازمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية التي تحتاج الى وقفة صارمة من رئيس محلس الوزراء.

واشارت الى ان 8 مليارات دينار من اصل 20 مليار مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي ، معتبرة ان ذلك توجه غير حصيف في ظل انخفاض اسعار النفط وانخفاض قيمة اصول الصناديق السيادية.

وبينت ان الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية مخاطرة بتلك السمعة في حال عدم القدرة على السداد مما سيضر بتصنيفها الإئتماني،متسائلة عن اوجه الصرف والخطط الاستثمارية للتمكن من السداد.

وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزارء بضرورة وجود فكر جديد، معتبرة ان الاقتصاد الكويتي يدفع ثمن باهظ بسبب سوء اداء وزيرالمالية.

ولفتت الى ان اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي قدمت تقريرا مفصلا عما يجب ان يتخذ من قرارات ولم يتمكن وزير المالية من تنفيذ حرف واحد من هذا التقرير.

واوضحت ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من دفع الاجور والرواتب لعمالتهم والايجارات، مشيرة الى ان تصريح الحكومة بتحرير بعض قيود التعامل مع البنوك لم يتم تفعيلها.

وشددت على ان تلك المشروعات هي العمود الفقري لقيام الاقتصاد حتى لو لم تمثل الا3‎%‎ من الناتج المحلي متوقعة زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة لتصل الى 10 او 15‎%‎.

وقالت الهاشم ان الحكومة غضت البصر لسنوات عن التركيبة السكانية وتجار الاقامات لدرجة وصلت بجليب الشيوخ الى وجود 41 الف نسمة لكل كيلو متر مربع.

وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي، مؤكدة ان الحكومة هي من يلام في هذا الجانب ولا يوجد تقصير منمجلس الامة .

وطالبت بسرعة تطبيق ما يخص المشروعات الصغيرة من تلك الحزمة لمساعدتها على النهوض مجددا من هذه العثرة”، مشددة على أهمية حل المشاكل الاقتصادية الموجودة من خلال تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحفيز الاقتصادي.

واشارت الى ان خطة التنمية الخمسية انتهت في يناير الماضي، وصدر قانون بموجبها للتنفيذ حيث كانت اهم اهدافها توفير حزم متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت ان ازمة كورونا بينت الهشاشة الادارية للدولة ، منتقدة غياب نظام لسداد الارباح المحتجزة واصدار الصكوك اضافة الى عدم وجود آلية لحماية اصحاب المشاريع.

واعتبرت الهاشم ان « نعمة» كورونا سلطت الضوء وعرت الوضع المالي والهيكلي المهترئ للدولة، والذي حذر النواب منه مرارا وتكرارا، مستطردة بالقول “حكومة ما زرعت اهدافها وقت الرخاء لا تتوقع منها حصد شيء في وقت الأزمات”