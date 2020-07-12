الدلال: تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية إعداد تقريرعن تعيين القياديين في الدولة

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه طلبا إلى رئيس مجلس الأمة لتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية إعداد تقرير خلال شهر وقبل نهاية دور الانعقاد الحالي عن ملف اختيار القياديين في أجهزة الدولة وآلية مراقبتهم وضبط جودة ادائهم ومساهمتهم في تنمية البلد .

وقال الدلال في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم إن نجاح أي جهة حكومية في إدارة وتنمية المال العام وبالتالي حل المشاكل الموجودة وتعزيز القدرة على مواجهة أزمة كورونا وأيضا التعامل مع الوضع الاقتصادي تعتمد على وجود إدارة ناجحة وقيادة تستطيع ان تقود البلد والجهات الحكومية بطريقة صحيحة مؤكدا أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال حسن اختيار القياديين.

وأضاف أنه إذا تم اختيار القيادي في الجهات الحكومية بطريقة غير سليمة فسنجد أنه لا يقيم ولا يراقب وبالتالي يكون هناك تراجع في الأداء وزيادة في الفساد إضافة الى عدم القدرة على تنفيذ خطط التنمية .

ولفت الدلال إلى أن جميع الممارسات السابقة المتعلقة بقضية النائب البنغالي والصندوق الماليزي وكذلك الاستثمارات والتأمينات ، مرتبطة بقياديين تجاوزوا القانون وتم اختيارهم بطرق غير واضحة واستغلوا المناصب وترتب على ذلك الفساد المالي المثار الآن.

وأوضح أن نواب مجلس الأمة ومنذ التسعينيات من القرن الماضي يطالبون بإقرار قانون خاص للقياديين مبينا أن الضوابط التي تم وضعها عام ٢٠١٥ غير كافية في الاختيار وذلك لأن المحسوبيات والتدخلات النيابية لا تزال موجودة وترتب عليها وجود فساد كبير.

وذكر الدلال أن أحد الوزراء السابقين قال له إنه لا يستطيع تنفيذ إلا ٣٠٪؜ فقط من خطة التنمية وذلك بسبب حجم الترهل الإداري في القياديين والمنفذين للخطة.

وطالب الدلال سمو رئيس الوزراء بضرورة التشديد في تعيين القياديين والتجديد لهم وفق ضوابط وشروط دقيقة مشددا على ضرورة الابتعاد عن التعيينات التي تتم «بالبراشوت» خاصة مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الدلال” أنبه إخواني حتى الموجودين في المجلس إلى ضرورة مراعاة مصلحة الكويت في التعيينات وعدم التجديد لأي مسؤول لديه علاقة في قضايا فساد أو محال للنيابة كون مصلحة البلد أولى وأبدى من أي مصلحة خاصة ..واليوم نلمح وغدا سنصرح بالأسماء”.

وبين الدلال أنه وجه أسئلة إلى بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بإدارة واستثمار المال العام وسيستمر بتوجيه الأسئلة لباقي الجهات لمعرفة كيفية إداراة الاموال العامة وآلية اختيار ممثلي الكويت في الجهات الحكومية في الخارج.

واختتم الدلال تصريحه مطالبا “نزاهة” بوضع اليد على الجرح ومكافحة الفساد حتي لا تصبح شعارات الحكومة والحوكمة فارغة وليس لها أساس.