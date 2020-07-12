«التعليمية » بحثت تعديلات «المرئي والمسموع» .. وتلتقي وزير التربية غدا لمناقشة إنهاء العام الدراسي

12 يوليه 2020 || واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مناقشة قانون «المرئي والمسموع» والتعديلات التي قدمها عدد من النواب عليه ،وتوصلت الى الصيغة النهائية لهذه التعديلات.

وقال رئيس اللجنة النائب د.

عودة الرويعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب الاجتماع اليوم إن اللجنة سبق وصوتت في اجتماع سابق على التعديلات المقدمة على قانون المطبوعات والنشر والتي يرونها مستحقة مهنيا وتشريعيا .

وأضاف أن هناك استحقاقات لتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر ، متمنياً الانتهاء من تعديلات القانونين يوم غد ورفعهما لمجلس الامة.

من جانب آخر قال الرويعي ان اللجنة ستجتمع أيضا يوم غد مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.

سعود الحربي لمناقشة جميع ما يتعلق بالأوضاع التربوية والتعليمية والاكاديمية ، خاصة ما يتعلق بشهادات الأخوة “البدون” والتي ترى اللجنة ضرورة عدم تعطيل مصالحهم وتسهيل دراستهم وتسليم شهاداتهم ، والاستفادة من مؤهلاتهم وتأهيلهم للانخراط بالعمل في العديد من جهات الدولة .

وأوضح انه ستتم أيضا مناقشة المنصة التعليمية والخطة الدراسية التي ألزمت الجميع بتغيير استراتيجيات معينة بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أن جميع اعضاء اللجنة اقترحوا ضرورة انهاء العام الدراسي لكافة المراحل وإيجاد آلية مناسبة لطلبة الصف الثاني عشر.

وأكد الرويعي أن أعضاء اللجنة يعلمون أن طلاب التعليم الحكومي لم يتم إنصافهم مقارنة مع طلبة التعليم الخاص الذين انهوا عامهم الدراسي ، مشيراً الى انهم بانتظار ما سياتي به الوزير غداً في اجتماع اللجنة للنظر بهذه الامور والإجابة على تساؤلات أولياء الأمور والطلبة وكل من له علاقة بالشأن التعليمي .

«إع»