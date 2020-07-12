وزير الخدمات: الاستعدادات لعودة الرحلات التجارية لمطار الكويت “مطمئنة وسليمة”

12 يوليه 2020 || اشاد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص اليوم الاحد بالاستعدادات التي تجريها الإدارة العامة للطيران المدني ترقبا لعودة الرحلات التجارية الى مطار الكويت الدولي الشهر المقبل مؤكدا انها “مطمئنة وسليمة”.

جاء ذلك تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش اجتماعه مع مسؤولي الإدارة العامة الطيران المدني لمتابعة خطة اعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي في اغسطس المقبل ومدى تطبيق الاجراءات والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واوضح الحريص ان هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع والاطمئنان على آخر المستجدات والاستعدادات الفنية والمهنية للعاملين في المطار واصفا الاجراءات المتبعة بأنها “مطمئنة وسليمة” ووفق الاشتراطات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشدد على أهمية تقديم الخدمات اللازمة للمسافرين بجودة عالية في جميع مباني الركاب وكذلك التأكد من سلامة التشغيل بكفاءة وانضباط في كل القطاعات التشغيلية وفق المعايير الصحية.

وخلال الاجتماع اطلع الوزير الحريص على عرض مرئي تضمن شرحا مفصلا للخطة التي سيتبعها الطيران المدني لعودة الرحلات التجارية وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

ووضعت الخطة بعين الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في هذه المرحلة وتطبيقها على المسافرين من خلال مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار الفيروس والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين من الإصابة.

وقام الحريص عقب الاجتماع بجولة تفقدية في مباني المطار للوقوف على استعدادات الطيران المدني لعودة الرحلات التجارية وللاطلاع على سير العمل في القطاعات التشغيلية المختلفة.

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