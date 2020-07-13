«الصحة»: 614 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 55508 وتسجيل 3 وفيات

13 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 614 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 55508 حالات فیما تم تسجیل 3 وفیات إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 393.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الاصابات السابقة التي ثبتت إصابتھاحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن الحالات ال 614 تضمنت 378 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 56ر61 في المئة و 236 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 44ر38 في المئة.

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