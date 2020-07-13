الغانم يعلن تأجيل جلسة الغد بعد تلقيه كتابا رسميا من وزير الصحة

13 يوليو 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تأجيل جلسة المجلس يوم غد بعد تلقيه كتابا رسميا من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح حول نتائج الفحوصات التي أجريت في مجلس الأمة يوصي بعدم إقامة الجلسة بسبب وجود إصابات ومخالطين وحالات تتطلب إعادة فحص.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه بناء على اتصالات هاتفية مع وزير الصحة وكتاب رسمي موجه منه بخصوص نتائج الفحوصات التي ظهرت لمن تم فحصهم من النواب أو العاملين بالأمانة العامة أوصى الوزير بعدم عقد جلسة الغد، مضيفاً أنه بعد التشاور مع أعضاء مكتب المجلس سيتم تأجيل الجلسة.

وذكر الغانم أن هناك عددا من الإصابات وعددا من الذين يحتاجون إلى إعادة فحص وعددا من المخالطين، موضحاً ” لا أستطيع أن أذكر أسماء أو أرقاما، فالأمر يتعلق بصاحب الشأن وبرئيس المجلس الذي يبلغ بذلك”.

وأوضح الغانم أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن “سيتم تبليغ أصحاب الشأن من قبلي ومن قبل الأخ وزير الصحة، لكن بناء على النتائج اتخذت قراراً مع أعضاء مكتب المجلس بتأجيل عقد جلسة الغد، وذلك حفاظا على سلامة الجميع”.

وقال الغانم إنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة وموعد الفحوصات في حينها، مضيفاً “هذا كان بناء على من تم فحصهم، وهناك مجموعة من النواب لم يجروا الفحص فبعضهم كان يفترض استكمال الفحص اليوم، وسنعلن موعدا جديدا قبل الجلسة المقبلة لإعادة فحص النواب”.

وأكد الغانم أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصحية والطبية وفقا لتوصيات المراجع الصحية في البلاد ووزارة الصحة لمن ثبتت إصابتهم من المفحوصين.