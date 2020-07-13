«التعليمية» البرلمانية توافق على تعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

– تقتصر عقوبة الحبس في «المرئي والمسموع» على المساس بالذات الإلهية

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم على تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، و ناقشت عددا من القضايا التعليمية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة “تم التصويت على تعديلات القانونين بشكل نهائي وسيتم تزويد وزير الاعلام محمد الجبري بنسخه من التعديلات حتى يبدي ملاحظاته عليها، متمنيا ان تصب هذه التعديلات فيخدمة الوضع الاعلامي وتنظيم ما يتم تداوله من قضايا ذات الشأن العام او الخاص اوالقضايا الدولية وغيرها في اطار حرية التعبير وحرية الرأي.

وأوضح الرويعي ان اللجنة انتهت الى الغاء عقوبة الحبس فيما دون المساس بالذات الإلهية، ومع تنظيم ذلك في نطاق ضيق ووفق محاذير معينة، مؤكدا ان ” اللجنة وافقت على الغاء كل ما يشوب القانون الخاص بالمطبوعات والنشر وكذلك المرئي والمسموع والاخذ بكل مطالبات التعديلات بما يتفق مع رؤية اللجنة والمقاصد التشريعية لمثل هذه التعديلات.

واعرب الرويعي عن شكره لاعضاء اللجنة وكل من ساهم من النواب في تقديم هذه الاقتراحات وصولا الى الانتهاء من القانونين بهذه الصورة،كاشفا عن اعداد اللجنة فيديو توضيحي لما كان عليه القانون الحالي وما طرأ عليه من تعديلات ليعرف الجميع التطورات التي حدثت في القانونيين.

وفيما يتعلق بقضايا التعليم التي ناقشتها اللجنة اليوم قال الرويعي “ما يخص وزارة التربية فمازلنا نرى «ضبابية» فيما تم التوصل اليه حتىاليوم في قضية التعليم في ظل ازمة كورونا بخلاف المعمول به في دول اخرى، معربا عن اسفه من عدم وضوح رؤية وزارة التربية تجاه تلك القضية.

وأضاف انه فيما يتعلق بقضية شهادات الطلبة البدون فقد تم التباحث مع مدير الجامعة الاستاذ الدكتور فايز الظفيري والاطلاع على المرسوم بقانون الخاص بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوصول الى حل يخدم هذه الفئة من اجل انصافهم ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم وطموحاتهم التعليمية.

وبين ان الاجتماع ناقش ما يعرف بالمنصة التربوية وجهوزية اللائحة التنفيذية للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي فيما يخص التعليم عن بعد، اضافة الى مناقشة اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون الجامعات الحكومية.

واعتبر الرويعي أن اللائحة افرغت القانون من محتواه وانها تحتاج الى مراجعة على أمل توافق المقاصد التشريعية مع المعمول به في اللائحة التنفيذية، مضيفا ان “تلك اللائحة ظلمت القانون والطالب وعضو هيئة التدريس والقائمين على التعليم الجامعي والأكاديمي”.

واشار الى ان اللجنة ناقشت مع وكيل التعليم العالي موضوع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والتسهيلات المطلوبة لهم فيما يتعلقبالمخصصات وتوفير السكن وتسهيل السفر والإقامة اضافة الى تعديل اللائحة المنظمة للوحدات الدراسية التي تتم من خلال البث الالكتروني.

واختتم الرويعي معربا عن شكره للعاملين في اللجنة والموظفين المساندين والمكتب الفني الذين بذلوا جهودا كبيرة في ظل الظروف الصحيةالتي تعيشها البلاد حاليا.