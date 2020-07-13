«الجمارك» تعفي البضائع بقيمة 100 دينار فأقل من الرسوم

13 يوليه 2020 || قررت الإدارة العامة للجمارك إعفاء البضائع الواردة إلى البلاد بقیمة 100 دینار كویتي أو أقل من الرسوم الجمركیة.

وقالت مدیرة إدارة المكتب الفني بـ«الجمارك» ورئیسة لجنة تقصي الحقائق الخاصة برسوم البرید السریع منى الرشیدي لـ إن الإدارة أصدرت ھذا الإعفاء بالتعلیمات الجمركیة رقم «2020/94» وفق ضوابط وشروط محددة.

وأفادت الرشیدي أن القرار یأتي بناء على توصیة لجنة «تقصي الحقائق» واستنادًا للقانون «2013/42» بالموافقة على انضمام دولة الكویت لاتفاقیة «كیوتو» المعدلة والملحق العام دون الإخلال بكافة القوانین الساریة في البلاد، مشیرة إلى أن العمل به سیبدأ من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة «كویت الیوم».

وبینت أن ھذه التوصیة بدایة لعدة توصیات عكفت اللجنة على دراستھا وحصرھا لإیجاد الحلول وإعادة النظر بالإجراءات المتبعة بما یخدم المواطن والمقیم بالتعاون مع شركاء العمل والجھات ذات الصلة التي تعمل معھا اللجنة لوضع آلیة خاصة بالشحنات الشخصیة.

وذكرت أن اللجنة تسعى إلى توضیح الإجراءات المتبعة ونشر كافة الرسوم التي تحصل مؤكدة الاستعداد لاستقبال الشكاوى والمقترحات سواء بالحضور الشخصي بعد حجز موعد على الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بالرقم «24955592».

«إع»