«أمانة التخطيط»: ما تملكه المرأة الكویتیة من إمكانات تجعل تواجدھا وتمكینھا في مواقع صنع القرار حاجة ملحة

13 يوليه 2020 || أكد الأمین العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة خالد مھدي أن ما تملكه المرأة الكویتیة من إمكانات وطاقات متمیزة تجعل تواجدھا وتمكینھا في مواقع صنع القرار حاجة ملحة وقیمة.

كما أكد الاستمرار في دعم ملف تمكین ودمج المرأة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا بما یسھم في تعزیز سیاسات الخطة الإنمائیة.

جاء ذلك في بیان صادر عن «أمانة التخطیط» اليوم على ھامش ندوة «آفاق المشاركة السیاسیة للمرأة في الكویت» والتي عقدت عبر تقنیة الاتصال المرئي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجیة ومركز بحوث ودراسات المرأة في جامعة الكویت.

وقال مھدي – بحسب البیان – إن ھذه الفعالیة تأتي متناغمة مع ما تقوم بھ «التخطیط» من جھود سعیا لتعزیز مھارات وبناء قدرات المرأة الكویتیة للمشاركة الفعالة في الحیاة السیاسیة وأخذ مكانتھا المستحقة في صنع القرار.

وأضاف أن «أمانة التخطیط» كلفت مركز دراسات وأبحاث المرأة التابع لجامعة الكویت بتنفیذ خطة عمل تستھدف الإسراع في تحقیق الھدف الخامس من التنمیة المستدامة الذي ینص على المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة بما یتناغم مع الأجندة الأممیة 2030 ویتسق مع رؤیة الكویت 2035.

من جھته قال سفیر الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكویت وقطر كریستیان تیودور في كلمة مماثلة إن الاتحاد الأوروبي یلتزم بدعم المشاركة السیاسیة للمرأة حول العالم واصفا ھذا الأمر ب”أحد أھم مجالات التعاون البارزة بین الاتحاد ودولة الكویت”.

وأضاف تیودور أن الكویت في طلیعة دول المنطقة التي منحت المرأة حقوقھا السیاسیة كاملة معربا عن أملھ في تواصل جھودھا الرامیة إلى التشجیع على المشاركة السیاسیة للمرأة فضلا عن مواصلة دعم السیاسات المؤیدة للمساواة بین الجنسین وفقا لأھداف التنمیة المستدامة.

بدوره أكد مساعد وزیر الخارجیة لشؤون حقوق الإنسان السفیر طلال المطیري في كلمة مماثلة متانة علاقات دولة الكویت والاتحاد الاوروبي في عدد من المجالات لافتا إلى الحرص على مواصلة رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات.

وقال المطیري إن ھذه الندوة تستھدف إبراز الدور الذي تقوم به المرأة الكویتیة في الحیاة السیاسیة إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات معربا عن أمله في انعكاس الروح البناءة لمثل ھذه اللقاءات.

تستھدف الندوة التي تستمر یومین استعراض إطار السیاسة العامة والفرص المتاحة للمرأة والدعم الذي تقدمه الدولة لتشجیع زیادة مشاركتھا في الحیاة السیاسیة وفي شغل المناصب القیادیة.

«إع»