«القوى العاملة»: الدعم الإضافي في حسابات المسجلين على الباب الخامس ..الخميس المقبل

13 يوليه 2020 || قال المدیر العام للھیئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إنه سیتم إیداع مبالغ الدعم الإضافي في حسابات أصحاب العمل المسجلین على الباب الخامس بواقع ستة أشھر على دفعة واحدة وذلك یوم الخمیس المقبل.

وأضاف الموسى في تصریح صحفي الیوم أن ھذا الإجراء یأتي بناء على توجیھات وزیر الشؤون الاجتماعیة وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل وتنفیذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 ضمن الحزمة الاقتصادیة التي أقرتھا الحكومة لمواجھة الآثار الاقتصادیة الناجمة عن جائحة فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

ودعا أصحاب المنشآت الراغبة في صرف الدعم الإضافي عن عاملیھا الولوج إلى الموقع الرسمي الھیئة وتقدیم طلب الصرف مبینا أنه تم فتح باب التقدیم للمسجلین على الباب الثالث یوم الأحد الماضي ولمدة شھر إذ ناھز عدد المنشآت التي تقدمت بالطلب خلال یوم واحد الألف منشأة.

وثمن جھود الوزیرة العقیل الرامیة إلى تذلیل أي عقبات تعترض إجراءات الصرف وحرصھا على إنھاء الإشكالیات والمعوقات التي تواجه الھیئة فضلًا على إنھاء إجراءات توفیر المبالغ المالیة اللازمة لصرف الدعم الإضافي.

«إع»