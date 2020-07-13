«الأوقاف» ترفع الإيقاف المؤقت عن أداء صلاة الجمعة في نحو ألف مسجد.. 17 الجاري

13 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة رفع الإیقاف المؤقت المفروض على أداء صلاة الجمعة في المساجد – منذ نحو أربعة أشھر – اعتبارا من یوم الجمعة المقبل 17 یولیو الجاري بعد اتخاذھا كل الإجراءات الاحترازیة والوقائیة من انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.

وقال وكیل وزارة «الأوقاف» فرید عمادي في تصریح صحفي الیوم إن القرار الوزاري یشمل أكثر من ألف مسجد في محافظات البلاد الست.

وأكد عمادي اتخاذ «الأوقاف» كل الإجراءات الوقائیة والتدابیر الاحترازیة اللازمة لاستئناف أداء صلاة الجمعة وتھیئة المساجد لاستقبال المصلین من خلال التعقیم ووضع العلامات الإرشادیة والملصقات التوعویة وتوفیر كل الوسائل اللازمة لتحقیق التباعد الجسدي بین المصلین.

وأوضح أن القرار اشترط فتح أبواب المساجد قبل الأذان ب30 دقیقة وإغلاقھا بعد أداء الصلاة ب15 دقیقة على ألا تزید خطبة وصلاة الجمعة عن 15 دقیقة كحد أقصى مع تخفیف الصلاة ومراعاة تحقیق الأركان والواجبات.

وأضاف أن القرار دعا العاملین في المساجد إلى التقید بإجراءات تنظیم دخول وخروج المصلین مع وضع علامات تحدد أمكانھم أثناء أداء الصلاة بما یحقق الاشتراطات الصحیة مع إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخولھم وخروجھم مع المحافظة على تعقیم مقابض الأبواب والمداخل بالمطھرات.

وأفاد بأن القرار تضمن ضرورة تذكیر الخطیب المصلین بشروط السلامة الصحیة والوقائیة من حیث التباعد الجسدي ولبس الكمام والتنبیه على عدم الحضور إلى المسجد لمن تظھر علیھم أعراض المرض مع حظر دخول من ھم في الحجر المنزلي أو المؤسسي داعیا كل من یعاني من ضعف المناعة أو أي أمراض مزمنة لعدم الحضور حمایة للجمیع.

وذكر عمادي أن القرار شدد كذلك على إغلاق مبردات ودورات المیاه وجمع الأدوات المعدنیة والبلاستیكیة الخاصة بلبس الأحذیة وتعقیم الكراسي المستعملة في المسجد قبل وبعد كل صلاة.

ولفت إلى أن القرار شدد على رواد المساجد بضرورة الوضوء في المنزل وإحضار كل مصل سجادة خاصة بھ للصلاة علیھا وعدم تركھا في المسجد مع التقید بلبس الكمام كشرط لدخول المسجد وأثناء التواجد بداخله.

وقال إن القرار منع دخول المسجد لمن ھم دون ال15 فضلا عن ضرورة مغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة مع ترك مسافة مناسبة أثناءالخروج مع تجنب التزاحم على الأبواب والالتزام بالتباعد الجسدي مع تجنب المصافحة أو التجاور مع بقیة المصلین قبل و بعد الصلاة.

وأضاف وكیل وزارة الأوقاف أن القرار نص على إقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبیر على أن یتم نقلھا عبر شاشة تلفزیونالكویت مؤكدا أنھ في حال عدم التزام المصلین بالإجراءات المنصوص علیھا سیتم إعادة إغلاق المساجد حفاظا على سلامة الجمیع.

«إع»