أسامة الشاهين: إعفاء الشحنات غير التجارية الواردة للبلاد من الرسوم

تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة لإعفاء الشحنات غير التجارية الواردة إلى البلاد من رسوم الإفراج.

وقال في مقدمة الاقتراح: لمّا كان «البريد» خدمة أساسية ومرفقاً مهماً، حيث أن «البريد» بأنواعه والشحن بأشكاله مما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة، ويخدم رؤيتها بالانتقال لتكون مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً.

ولمّا كان المواطنون والمقيمون يشتكون من غلاء الخدمات البريدية التجارية، ورداءة الخدمات البريدية الحكومية، عدا بعض الاجتهادات الفردية الجيدة، ولمّا كانت هناك 14 جهة حكومية مختلفة تفرض «رسوم إفراج» مقابل فحصها العينات، مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة ووزارة الصحة وغيرها.

ونص الاقتراح على إعفاء الشحنات غير التجارية، التي تصل إلى البلاد من أي من منافذ الدولة، من رسوم الإفراج المفروضة من الجهات الحكومية المختلفة “.