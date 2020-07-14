الفضل: الرسوم الجمركية مبالغ فيها وتحتاج الى اعادة نظر

14 يوليه 2020 || طالب النائب احمد الفضل وزير المالية براك الشيتان ومسؤولي الإدارة العامة للجمارك بوقف الزيادات غير المبررة على الطلبات والشحنات الدولية التي يطلبها أفراد من داخل الكويت.

واوضح الفضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان تلك الزيادات وصلت الى ما يعادل 28‎%‎ من سعر السلعة، معتبرا ان هذا الأمر مبالغ فيه ويحتاج الى اعادة نظر .

وبين الفضل ان تحصيل تلك الرسوم لصالح الشركة الوسيطة هو استغلال لحاجة الناس في وقت الأزمات، مطالبا من يشتري اون لاين بعرض الفاتورة والرسوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتنبيه المسؤولين في الدولة لهذا الخلل.

وقال الفضل ان الشركات الوسيطة التي تعاقدت معها الادارة العامة للجمارك تهدف لتحسين العمل وليس لاستنزاف جيب المواطن برسوم مبالغ فيها، مشيرا الى انه يمتلك كل المستندات الدالة على الزيادة الكبيرة في رسوم الجمارك، مطالبا المسؤولين بمراجعة هذا الأمر بجدية.

من جهة اخرى اكد الفضل عدم صحة ما يتردد عن اصابته بكورونا، مشيرا الى ان نتائج الفحص الأخيرة جاءت سلبية وانه يباشر مهامه وحضر اجتماع اللجنة التعليمية التي عقدت أمس الاثنين.