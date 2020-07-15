وزير الشباب: تمكين الشباب في مقدمة أولويات االحكومة

15 يوليه 2020 || أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم الأربعاء أن تمكين الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لطموحاتهم في مقدمة أولويات دولة الكويت.

وقال الوزير الجبري في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء دولة الكويت باليوم العالمي لمهارات الشباب إن الوزارة تعمل على تنفيذ السياسة الوطنية للشباب التي اعتمدها مجلس الوزراء من خلال وضع خريطة طريق لتنشيط دورالشباب الكويتيين ودعمهم بكل الوسائل تطبيقا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشار إلى جهود الحكومة الكويتية في تمكين الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تبنيها العديد من البرامج التي تدعم الشباب الكويتي من الجوانب العلمية والفكرية والرياضية وريادة الأعمال.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عددا من البرامج والفعاليات عن طريق التواصل «عن بعد» بمشاركة عدد كبير من الشباب الكويتيين لرفع مستوى مهاراتهم والتواصل معهم بشكل فعال لافتا إلى أن هناك برامج قادمة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشاد الوزير الجبري بجهود الشباب الذين كانوا على قدر عال من المسؤولية وذلك خلال تطوعهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن ذلك أحد الجوانب المهمة التي يعتمد عليها في وقت الأزمات.

من جانبه قال وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع في تصريح مماثل إن المكتب يعكف حاليا على وضع تصوراته لمواكبة التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا من خلال ابتكار البرامج ووضع أولويات تتماشى مع ما فرضته هذه الأزمة لتهيئة الشباب وتمكينهم.

وأضاف الربيع أن الكويت وضعت سلسلة من الإجراءات والتدابير الحكومية لسد احتياجات الشباب في كل المجالات للحد من التبعات والأثار السلبية لجائحة كورونا.

وبين أن الوزارة ستعمل على طرح رؤى جديدة لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب المعتمدة من مجلس الوزراء والتي ستواكب جهود الدولة في العودة التدريجية للحياة مع وضع محاكاة لتصورات الوزارة للمستقبل.

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