الرئيس الغانم: إيجاد صيغة تضمن سرعة التسليم كاملًا لبيوت «المطلاع» وعدم تأجيل الطلبات

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم ممثلين عن أهالي مدينة المطلاع السكنية .

وطالب الممثلون خلال الاجتماع بضرورة الضغط على الحكومة لتسريع عملية تسليم البيوت كاملة خاصة في ظل ما تردد عن نية الحكومة ووزارة المالية تخفيض التمويل المالي في الفترة الحالية للمشاريع الإسكانية الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض عدد الطلبات التي ستسلم بسبب الظروف الاقتصادية الأخيرة التي نتجت عن أزمة وباء كورونا.

ووعد الغانم الحضور بالعمل حثيثًا من أجل إيجاد صيغة تضمن سرعة التسليم كاملًا وعدم تأجيل الطلبات بسبب طول فترة الانتظار التي عاني خلالها المواطنون كثيرًا.

وحضر اللقاء عضو المجلس النائب ناصر الدوسري.