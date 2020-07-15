«الصحة»: 703 إصابات جديدة ب«كورونا» بإجمالي 56877.. وتسجيل ثلاث حالات وفاة

15 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 703 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56877 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 399 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال703 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 7ر61 في المئة و269 حالة لغير الكويتيين بنسبة 3ر38 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع « 216 حالة بالأحمدي» و«180 حالة بالجهراء الصحية» و«159 حالة بالفروانية» و«97 حالة بحولي» و« 51 بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل أعداد الإصابة بالفيروس قال السند إنها جاءت كالتالي «33 حالة في منطقة سعد العبدالله» و«31 بمنطقة الصباحية» و«31 بمنطقة العارضية» و«30 حالة بمنطقة العيون» و«25 في منطقة السالمية» و «25 حالة بمنطقة تيماء» وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 146 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9581 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 87 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4041 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 445184 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشاداتوالتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 736 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عددحالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 46897 حالة.

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