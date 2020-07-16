مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يعتمد تقرير الكويت

16 يوليه 2020 || وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع الیوم على اعتماد التقریر الدوري الثالث لملف دولة الكویت في حقوق الانسان.

وأكدت دولة الكویت امام المجلس ان اعتماد تقریرھا بمثابة شھادة فخر وثقة في جھودھا للاستمرار في الارتقاء بقضایا حقوق الانسان بمفھومھا الشامل.

جاء ذلك في كلمة القاھا مندوب دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف السفیر جمال الغنیم أمام جلسة اعتماد التقریر الوطني الثالث لدولة الكویت ضمن آلیة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وقال السفیر الغنیم “ان دولة الكویت تعبر عن تقدیرھا والاعتزاز بالدعم الكبیر الذي حظیت به في عملیة اعتماد تقریرھا ھذا الیوم والتي تمثل ثقة وشھادة دولیة نعتز بھا ونقدرھا”.

وقال ان دولة الكویت ستواصل الجھود لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان وتحقیق التنمیة المستدامة وفق منھجیة متوازنة بین تحقیق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمیة وبین الحفاظ على مبادئدیننا الإسلامي الحنیف وقیم المجتمع الكویتي الأصیلة.

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وأكد السفیر الغنیم أن منھج دولة الكویت في مسائل حقوق الانسان ھو منھج متكامل شامل للقضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وان جھود حمایة حقوق الانسان في دولة الكویت تكشف عن حرصھا على إرساء دعائم حمایتھا على المستوى الوطني ودعم الجھود الاقلیمیة والدولیة لتحقیق ھذا الھدف.

وأكد السفیر الغنیم ان موضوع حقوق الإنسان قد انعكس على السیاسة الخارجیة لدولة الكویت من خلال المسارعة في تقدیم المعونات الإنسانیة والدعم المطلوب لكافة المتضررین في مختلف المناطق المنكوبة في العالم دون أي محددات جغرافیة أو دینیة أو عرقیة.

ولفت الى ان الله سبحانه وتعالى قد انعم على دولة الكویت بالسلم والأمن والطمأنینة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي وھو الأمر الذي جذب ویجذب العدید من الوافدین إلى العمل على أرض كویت الخیر.

كما أوضح السفیر الغنیم أن “عالم ما بعد فیروس كورونا المستجد ھو مختلف عن عالم ما قبل تلك الجائحة فھنالك استحقاقات كثیرة قد استجدت على صعید قضایا حقوق الإنسان عالمیا ومحلیا ودولة الكویت تسعى جاھدة للتصدي لكافة الظواھر السلبیة التي طفت على السطح نتیجة لتداعیات الجائحة”.

واكد انه “على الرغم من الجھود التي بذلتھا دولة الكویت والإنجازات التي حققتھا في مجال قضایا حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي إلا أن طموحاتنا تدفعنا نحو مواصلة الجھود لتذلیل كافة الصعوبات والعملعلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولیة”.

یذكر ان آلیة الاستعراض الدوري الشامل ھو تقییم تخضع لھ جمیع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل اربع سنوات امام مجلس حقوق الانسان بھدف المساعدة في تحسین أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

«إع»