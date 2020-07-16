«الصحة»: 791 إصابة جديدة ب«كورونا» بإجمالي 57668.. وتسجيل ثلاث حالات وفاة

16 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 791 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24

ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 57668 حالة في حین تم تسجیل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 402 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال791 السابقة تضمنت 459 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 03ر58 في المئة و332 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 97ر41 في المئة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 142 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9721 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 23 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لاتقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4341 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 449525 فحصا.

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