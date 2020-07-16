خالد العتيبي يعلن رفضه تعديل قانون الانتخاب باعتبار المشاركين في الفرعيات ” سيئي السمعة”

16 يوليه 2020 || أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد العتيبي عن تصويته برفض المقترح الذي ناقشته اللجنة في اجتماع اليوم والذي ينص على شطب المشاركين في الفرعيات من سجل الناخبين والمرشحين وإسقاط عضوية الفائزين باعتبارهم سيئي السمعة والمقدم من النائب راكان النصف.

واعتبر العتيبي موافقة اللجنة اليوم على المقترح « بثلاثة أصوات مقابل صوتين» أمر سياسي وبعيد عن الحصافة القانونية والدستورية لاسيما فيما يتعلق بتوقيته والدفع بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال اللجنة بعد إحالته بدقائق دون ان يأخذ صفة الاستعجال.

وزاد العتيبي الانتخابات الفرعية تم تجريمها بقانون بجانب أن المحكمة الدستورية أصدرت تفسيرا لهذا القانون وقالت كلمتها الفاصلة والأمر لا يحتاج إلى قوانين إضافية فكيف يتم تجريم المجرم.

وأضاف العتيبي هذه المقترحات وغيرها موجهة ضد أبناء القبائل وعلى المشرع أن يراعي النواحي والعادات الاجتماعية ويفرق بين التزكية والتشاورية وبين الفرعيات بمفهومها القانوني ولا يقفز بأدواته التشريعية لسن قوانين تفرق المجتمع وتشتت وحدته في وقت نحن أحوج إليه للتكاتف والتعاضد.

وزاد العتيبي كان من الأولى أن يتفق النواب قبل فض الفصل التشريعي ويتعاونوا فيما بينهم لتبني أجندة تشريعية للانتهاء من حزمة من القوانين الهامة والمتعلقة بالحريات والبنى التحتية وكذلك المقترحات الشعبية والأخرى المتعلقة بالإسكان وبناء المستشفيات وتطوير المدن بدلا من الالتفات إلى أمور تم الانتهاء منها بالفعل بقوانين الكل يدركها.