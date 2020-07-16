وزير الصحة يبحث ومسؤولي «الطيران المدني» المراحل النھائیة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية التجارية

16 يوليه 2020 || عقد وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود اجتماعا اليوم مع مسؤولي الإدارة العامة

للطیران المدني لمتابعة خطة إعادة تشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت الدولي اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

وقال مقرر اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة سعد العتیبي لـ إن الاجتماع بحث المراحل النھائیة لتطبیق الإجراءات والاشتراطات الصحیة الواجب اتباعھا لتنفیذ قرار مجلس الوزراء بھذا الشأن.

وأضاف العتیبي أن «اللجنة العلیا» استعرضت برئاسة رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الشیخ سلمان الحمود الدلیل الإرشادي لبدء التشغیل التجاري في ضوء جائحة كورونا.

وأوضح أن اللجنة قدمت عرضا مرئیا لوزیر الصحة یتضمن الاستعدادات التي تم إنجازھا خلال الأیام الماضیة في مباني مطار الكویت الدولي كما تضمن الاستعدادات النھائیة والتجھیزات لتشغیل الرحلات التجاریة وفق الاشتراطات الصحیة المطلوبة لسفر آمن للقادمین والمغادرین.

«إع»