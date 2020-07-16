وزيرة الشؤون: زیادة الاھتمام ب«العمل عن بعد» وتفعیل الخدمات الإلكترونیة لتوفیر سبل الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

16 يوليه 2020 || أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل

زیادة الاھتمام ب«العمل عن بعد» وتفعیل الخدمات الإلكترونیة وبذل المزید من الجھود لتوفیر سبل الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت العقیل في تصریح لـ اليوم عقب لقاء مع ممثلي جمعیات النفع العام المعنیة بالأشخاص «ذوي الإعاقة» إن «ذوي الإعاقة» محل اھتمام شخصي لسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء باعتبارھم عناصرفاعلة في المجتمع. وأوضحت أن الاجتماع تطرق لمناقشة العدید من الموضوعات ذات الصلة والتأكید على أھمیة التعاون المشترك لخدمة قضایاھم.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء آثر عودة العمل بالمراكز التأھیلیة لا سیما الخاصة بالتأھیل النفسي والسلوكي لذوي الإعاقة الذھنیة الشدیدة والمتوسطة انطلاقا من الحرص على خدمة ھذه الفئة.

وأفادت بأنھا وعدت المجتمعین بتشكیل فرق عمل ولجان بعضویتھم كونھم أعضاء في مجلس إدارة الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بغیة متابعة كل توصیاتھم ومقترحاتھم الھادفة لتطویر الخدمات المقدمة فضلا عن العمل على إعداد خطة طوارئ شاملة لمواجھة التحدیات.

«إع»