وزير التربية: انتهاء العام الدراسي «2019 – 2020 » وترحيل المنهج المتبقي إلى العام المقبل

16 يوليه 2020 || أعلن وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي إنھاء العام الدراسي الحالي «2019 – 2020» نتیجة تداعیات أزمة وباء فیروس كورونا المستجد.

وقال إنه سيتم دمج المتبقي من منھج الفصل الدراسي الثاني لھذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل «2020 – 2021» والذي یبدأ یوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل «عن بعد» بعد تعدیل المنھج.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزیر التربیة عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء في إطار متابعة تداعیات الجائحة واستعرض خلاله آلیة وخطط «التربیة» و«التعلیم العالي» بشأن العام الدراسي في جمیع مراحل التعلیم.

وقال الحربي إن تقرر أیضا اعتماد نقل الطلبة في مراحل ریاض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي یلیه في حین تم اعتماد آلیة نقل طلبة الصفین ال10 وال11 إلى الصف الذي یلیه على أن یحق لكل طالب لیس لدیه درجة نتیجة الغیاب دخول اختبارات الدور الثاني.

وأوضح أنه فیما یتعلق بالمرحلة الثانویة تقرر تعدیل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط وترحیل جزء منه إلى العام المقبل لیصبح الصف ال11« 25 في المئة» والصف ال12« 80 في المئة».

وأضاف أن سیسمح لمن یرغب في تحسین المعدل بإعادة السنة الدراسیة ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء لافتا إلى أنه سیتم عقد اختبارات خاصة لتعلیم الكبار «المنازل».

وأفاد بأنه في ما یتعلق بالصف ال12 فقد تم تحدید الفترة الزمنیة المتبقیة من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي «2019 – 2020» بستة أسابیع مبینا أنه تم تعدیل المناھج بما یوافق الفترة الدراسیة المستكملة والمقرر عقدھا في الفترة ما بین 9 أغسطس و 17 سبتمبرالمقبلین وذلك عبر التعلیم الإلكتروني «عن بعد».

وذكر الحربي أن تقییم المتعلمین سیكون أسبوعیا عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعلیمیة والحضور على البوابة الإلكترونیة على أن یتم رفع تقاریر في ھذا الخصوص.

ولفت إلى أنه “لن تكون ھناك اختبارات تحریریة مباشرة” على أن یطبق كل ما سبق على مدار التعلیم العام والخاص ومدارس التربیة الخاصة التي تطبق منھج التعلیم العالي.

«إع»«يتبع»