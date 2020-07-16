مجلس الوزراء يشيد بجهود اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي

16 يوليه 2020 || أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بجهود اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصاديعلى مختلف الأصعدة.

وحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لاستكمال تدابير وإجراءات تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء بفحوى لقائه مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مساء أمس الأربعاء والذي عبر سموه حفظه الله عن ارتياحه لجهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقد وجه سموه بمواصلة الجهود وتكريس كافة الإمكانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المواطنين تبعات كارثة كورونا على كافة الأصعدة « الصحي ، الأمني، الاقتصادي ، الاجتماعي » ولا سيما قضية التعليم وعدم تأثر أبنائنا وبناتنا الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي لكونهم هم الثروة الحقيقية للبلاد .

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود لمجلس الوزراء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليمياً وعالمياً من واقع الإحصاءات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية .

كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس حسب المناطق والجنسيات وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة ، حيث لوحظ استقرار أعداد الوفيات وارتفاع معدلات الشفاء ولله الحمد ، وما زالت أعداد الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة .

وجدد مجلس الوزراء دعوة كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث تدارس توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، بشأن التصورات العملية الخاصة باستكمال العام الدراسي ، حيث أحيط المجلس علماً بالتقويم الدراسي لكل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستئناف العام الدراسي الحالي 2019 /2020 ولبدء العام الدراسي القادم 2020 /2021 .

وبهذا الصدد عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي للمجلس تفاصيل الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ مراحل هذا التقويم في كل من المراحل التعليمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في القطاعين العام والخاص، وقد تم إعدادها بمشاركة العديد من المتخصصين وبعد استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن .

وقد أشار وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن هذه الخطة تم إعدادها في ضوء المعطيات القائمة وهي ذات طبيعة متغيرة لتداعيات هذه الأزمة الصحية بما يستوجب المرونة اللازمة للتعديل والتعامل مع تلك المتغيرات وأن جميع هذه الإجراءات ستكون موضع متابعة وتقييم مستمر بما يكفل تحقيق المصلحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ودعم تحصيلهم الدراسي .

وضمن إطار حرص الحكومة على احتواء أزمة انتشار جائحة كورونا ، وتذليل كافة العقبات لتوفير السبل الوقائية للحماية من انتشار هذا الوباء ، قدم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عرضاً عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وفق المواصفات العالمية ، وقد تضمن العرض شرحاً تفصيلياً بشأن تكوين مخزون استراتيجي لتلك المواد .

وفي ضوء قرار مجلـس الـوزراء في اجتماعــه المنعقد في 5 /3 /2020 بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ، فقد اطلع المجلس على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ، والذي يشير فيه إلى إنجاز اللجنة لكافة البنود التي تضمنها تقرير الفريق الاقتصادي ووضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي وإعداد الأدوات الكفيلة بتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق التعافي المأمول للاقتصاد الوطني .

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة على مختلف الأصعدة معرباً عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لإنجازها مهمتها على النحو المنشود ، وحث الجهات المعنية على مضاعفة الجهود لاستكمال ما يخص كل منها من تدابير وإجراءات تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الأثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا المستجد .

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