وزارة الصحة : 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. وتسجيل حالتي وفاة

17 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 553 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 58221 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 404 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال553 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 7ر57 في المئة و234 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 3ر42 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 174 في منطقة الجھراء الصحیة و126 في منطقة الأحمدي الصحیة و119 في منطقة الفروانیة الصحیة و74 في منطقة حولي الصحیة و60 في منطقة العاصمة الصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 143 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9436 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 23 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لاتقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3443 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 452970 فحصا.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 836 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «48381 حالة.