وزارة الصحة : 683 إصابة جدیدة بفيروس كورونا .. و3 حالات وفاة

18 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم السبت تسجیل 683 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 58904 حالات في حین تم تسجیل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 407.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 683 السابقة تضمنت 430 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 96ر62 في المئة و253 لغیر الكویتیین وبنسبة 04ر37 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 162 في منطقة الاحمدي الصحیة و 159 فیمنطقة الفروانیة الصحیة و 151 في منطقة الجھراء الصحیة و 113 في منطقة حولي الصحیة و 98 في منطقة العاصمةالصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 137 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9477 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة ستة أشخاص بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لاتقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4370 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 457340 فحصا.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 639 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «49020 حالة.