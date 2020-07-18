سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين للاطمئنان على صحة سموه

18 يوليه 2020 || تلقى حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر الیوم اتصالا ھاتفیا من أخیه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة اطمأن خلاله على صحة سموه حفظه الله متمنیا لسموه دوام الصحة وموفور العافیة.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقدیره لأخیه خادم الحرمین الشریفین على ما عبر عنه من طیب المشاعر وصادق الدعاء مقدرا سموه ھذه المبادرة الأخویة المجسدة لعمق أواصر العلاقات التاریخیة والوطیدة بین البلدین والشعبین الشقیقین متمنیا لأخیه خادم الحرمین الشریفین موفور الصحة والعافیة.