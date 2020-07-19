الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية

19 يوليو 2020 || شاركت الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة وكيل الشعبة النائب راكان النصف «عبر تقنية الاتصال المرئي» اليوم في الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية بما فيها ضمان استمرار التعاون المتبادل مع البرلمان الأوروبي.

كما بحث الاجتماع المقترحات المقدمة من الدول الخليجية واختيار مواضيع «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لما بعد كوفيد 19، وأهمية وضع استراتيجيات خليجية للاهتمام بقضايا الشباب، والتركيبة السكانية في دول الخليج» لتقديمها ومناقشتها في الاجتماع الـ 13 لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون المزمع عقده بعد غد الثلاثاء.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الأمور ذات الصلة بمقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

وشارك في الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.