عبدالله الكندري يدعو «التعليم العالي» إلى فتح البعثات الخارجية لخرجي «التعليم الخاص»

استغرب النائب عبدالله الكندري التأخير غير المسبب من قبل وزارة التعليم العالي في فتح باب التسجيل للبعثات الخارجية لخريجي التعليم الخاص بعد ان أنهوا عامهم الدراسي، داعيا إلى الاستفادة من اعتماد بعض الجامعات الخارجية للتعليم عن بعد لإنصاف خريجي التعليم الخاص.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان الكثير من أبنائنا الطلبة ممن تخرجوا من التعليم الخاص ينتظرون الابتعاث لاستكمال دراستهم بالخارج ولكن هناك تأخير متعمد من قبل وزارة التعليم العالي دون ذكر الاسباب.

وأوضح ان الكثير من طلبتنا حصلوا على موافقات من جامعات عريقة بالخارج وهناك الكثير منهم يرغب الالتحاق بكلية الطب وهم ينتظرون موافقة الوزارة، مبينا ان لدينا 2000 مقعد للتعليم بالخارج سنويا ويتم قبول سنويا 1600 طالب فقط ما يعني ان لدينا بالاوضاع الطبيعية فائض في معدل قبول البعثات الخارجية بواقع 400 مقعد.

ونوه الكندري ان الكثير من الجامعات الخارجية تعمتد التدريس «أون لاين» وعلينا الاستفادة منها في الوقت الراهن.

وقال «أدعو الوزارة للاستفادة من هذه الجامعات خاصة وان البعثات الخارجية تعمتد 90 في المئة للمدارس الحكومية مقابل 10 في المئة للمدارس الخاصة وعليه يجب الاستفادة في هذا التوقيت للسماح لخريجي التعليم الخاص الحصول على البعثات الخارجية طالما انهوا دراستهم الثانوية».