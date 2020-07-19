عبد الله الكندري يطالب وزير التربية بالاستعجال في اعتماد خطة البعثات الدراسية

19 يوليه 2020 || طالب النائب عبدالله الكندري وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي بسرعة البت في اعتماد خطة البعثات الدراسية بالخارج وقبول الطلبة بها.

وأوضح الكندري في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم أن هناك الكثير من الطلبة الذين درسوا في مدارس خاصة وحصلوا علي معدلات عالية ينتظرون الموافقة علي ابتعاثهم الي الخارج لاستكمال دراستهم.

وأضاف الكندري ان هناك تأخير متعمد من وزارة التربية بهذا الشأن حتي الآن دون ذكر الأسباب، مشيرا إلى حصول هؤلاء الطلبة على موافقات من جامعات مهمة بالخارج ، وبعضهم حصل علي موافقات للدراسة في مجال الطب و ينتظرون موافقة الوزارة على ابتعاثهم لذا يجب الاستعجال في قبولهم وإدخال الفرحة والسرور علي قلوب الطلبة وأولياء أمورهم .

وقال الكندري إن عدد البعثات الخارجية يصل إلي ٢٠٠٠ بعثة سنويا، بينما يتم قبول ما يقارب ١٦٠٠ طالب فقط مبينا أن هناك ٤٠٠ مقعد فائض سنويا يجب الاستفادة منها خاصة وأن هناك الكثير من الجامعات تعتمد الدراسة عن بعد.

وختم الكندري تصريحه بان يحفظ الله الكويت من كل مكروه ، مؤكدا أن أهل الكويت قرت أعينهم بسلامة سمو الأمير سائلا المولى عز وجل ان يمد سموه بالصحة والعافية.