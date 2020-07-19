وزيرة «الشؤون»: اطلاق تطبيق «كويتيون بلا رواتب» للمتضررين من «كورونا»

19 يوليه 2020 || اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اطلاق تطبيق «كويتيون بلا رواتب» لمعالجة اوضاع المواطنين المتضررين من تداعيات الازمة الصحية الراهنة في البلاد.

واضافت العقيل في تصريح صحفي ان التطبيق بدأ باستقبال المواطنين المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا» لتسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي

https://apps.

apple.

com/app/id1523471343 وكانت وزيرة «الشؤون» اعلنت اخيرا عن اقتراح حكومي بإنشاء منصة إلكترونية تتيح لكل مواطن متضرر من الجائحة تسجيل بياناته لتقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة حالته وبحث معالجة وضعه المادي شريطة ألا يكون لأصحاب هذه الحالات أي مدخول مادي.

«ع.

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