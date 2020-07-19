وزيرة «الشؤون»: إطلاق تطبيق «كويتيون بلا رواتب» للمتضررين من «كورونا»

19 يوليه 2020 || أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إطلاق تطبيق «كويتيون بلا رواتب» لمعالجة أوضاع المواطنين المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية الراهنة في البلاد.

وأضافت العقيل في تصريح صحفي أن التطبيق بدأ باستقبال المواطنين المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا» لتسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي «https://apps.

apple.

com/app/id1523471343» وكانت وزيرة «الشؤون» قد أعلنت أخيرًا اقتراحًا حكوميًّا بإنشاء منصة إلكترونية تتيح لكل مواطن متضرر من الجائحة تسجيل بياناته لتقوم الجهات الحكومية المعنية بدراسة حالته وبحث معالجة وضعه المادي شريطة ألّا يكون لأصحاب هذه الحالات أي مدخول مادي.

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