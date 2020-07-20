فيصل الكندري يطالب «التعليمية» باستدعاء وزير التربية لمناقشة وحل مشاكل الطلبة وأولياء الأمور العالقة

20 يوليه 2020 || طالب النائب فيصل الكندري لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بضرورة استدعاء وزير التربية لمناقشة وحل الكثير من المشاكل العالقة للطلبة وأولياء الأمور .

وقال الكندري في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم إن قرارات انهاء العام الدراسي اتت بجهود من سمو رئيس مجلس الوزراء واللجنة التعليمية في مجلس الوزراء ، ودور وزير التربية اقتصر على الإعلان عن هذه القرارات.

واضاف ” والان وبعد ان اتخذ القرار نريد أن نعرف مبررات الوزير في عدم اتخاذ أي قرارحتي منتصف يوليو الحالي بشأن انهاء العام الدراسي وهو ما قررته اغلب دول العالم “.

وأشار الكندري إلي أنه طلب في استجوابه لوزيرالتربية بتاريخ ١٦ من الشهر الماضي الكثير من الايضاحات التي لم يجب عليها الوزير، وانه كان يتمني أن يكون لدي وزير التربية خطة واضحة ومبررات مقنعة للطلبة وأولياء أمورهم.

وقال” الوزير يقول إنه في آخر ثلاثة أيام عدلنا علي الخطط .

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وأنا أقول له .

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في آخر ثلاثة أيام تم توجيهك يا معالي الوزير بانهاء العام الدراسي، ولنكن واضحين مع الشعب الكويتي” وأكد الكندري أن المنصة التعليمية أثبتت فشلها سواء للمعلمين أو للطلبة ، لافتا الى ان طلبة الصف الثاني عشر لا يعلمون الان ماذا عن مستقبلهم ،خاصة في ظل قرارات الوزير المتخبطة.

وأضاف ” يجب ألا نضحي بمستقبل أبنائنا نتيجة وجود وزير لا يستطيع إدارة هذه الوزارة التي تعتبر من اهم الوزارات في البلد ، مشيرا الى أن وزير التربية أنهى العام الدراسي ولم يوضح الاجراءات بشأن طلبة الجامعات والتطبيقي وأيضا آلية الابتعاث في الخارج لطلبة المدارس الخاصة.

وقال الكندري ان الوزير أعلن عن التعليم عن طريق الأون لاين لكن” هل الوزير لدية استعداد لتوفير “ايباد” لجميع الطلبة خاصة وأنه وبحسبيجب أن تلتزم الوزارة بتوفير هذه الأجهزة” مؤكدا أنكفل التعليم المجاني وعلي الوزير أن يتحمل مسؤولياته بسبب تعنته وعدم وجود خطة تعليمية.

وبين الكندري أن الجامعة لديها توجه بعدم تسليم شهادات الطلبة الخريجين من «البدون» إلا بعد تعديل كل منهم جنسيته، مشيرا إلى إن هذا الامر ليس من ضمن مسؤولية وزير التربية ولا من اختصاصه وعليه أن يعطي كل خريج شهادته لتصديقها، ويقوم الخريج بمتابعة أمر ملف الجنسية مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

وذكر الكندري أن هناك طلبة محرومين في بعض الصفوف مشيرا إلى حالة طالب تم تفتيشه ولم يجدوا لديه شيئ ورفضوا استكمال اختباره وتم منعه من الاتصال بوالده ليقوم المدرس بمسك يد الطالب الذي قام بدوره بابعاد يد المدرس وبعدها تم اتهامه بالتعدي علي المدرس وحرمانه من استكمال الاختبار مطالبا ان يكون للوزير وقفة تجاه حالات الطلبة المحرومين ومعالجتها بشكل فردي وعدم حرمانهم من سنه دراسية كاملة.

وأفاد الكندري أن ماذكره في استجوابه لوزير التربية تبين للمجتمع انه صحيح ، مبينا ان هذا الاستجواب انتهي بتوصيات وأنه سيظل يتابع هذا الملف .