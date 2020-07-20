«التطبيقي»: استثناء مبتعثي «التعليم العالي» من شرط المعدل للتحويل لكليات الهيئة

20 يوليه 2020 || أعلنت الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب عن استثناء مبتعثي وزارة التعلیم العالي من شرط المعدل للتحویل والقبول في كلیات الھیئة ومعاھدھا.

وأكد مدیر عام الھیئة الدكتور علي المضف في تصریح صحفي اليوم ان مجلس إدارة الھیئة قرر استثناء الطلبة المبتعثین الى الخارج من وزارة التعلیم العالي والراغبین بالتحویل للدراسة في كلیات الھیئة ومعاھدھا من شرط المعدل بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال المضف ان مجلس الادارة عقد امس اجتماعا برئاسة وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي رئیس مجلس إدارة الھیئة الدكتور سعودالحربي لاصدار بعض القرارت التي تصب في مصلحة الطلبة.

وأفاد ان الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات تتعلق بكافة أركان العملیة التعلیمیة ومنھااستكمال العام الدراسي والتدریبي الحالي 2019-2020 اضافة الى الاستعدادات والتحضیرات للعام 2020-2021.

وأشار الى ان المجلس قرر تفویض اللجنة التنفیذیة باعتماد الضوابط الخاصة بالتعلیم عن بعد خلال الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد مبینا انه تم اعتماد تعدیل قرار الھیئة الخاص بمنح شاغلي الوظائف القیادیة والإشرافیة إجازة تفرغ علمي داخل وخارج البلاد.

واوضح انه تم تفویض مدیر عام الھیئة بتحدید مدة سریان قرار التفرغ وتعدیل لائحة اجازات التفرغ لبعض أعضاء ھیئة التدریس والتدریب لتكون عاما أو عامین میلادیین بدلا من عام واحد أو عامین دراسیین أو تدریبیین وستة أشھر بدلا من فصل دراسي أو تدریبي واحد مع سریان ھذا التعدیل على المتمتعین حالیا باجازات التفرغ.

وذكر انه تم اعتماد استحداث دبلوم الطاقة المتجددة بكلیة الدراسات التكنولوجیة لمواكبة تطورات العصر الحدیث التي تتطلب الاعتماد على الموارد المتجددة.

ولفت الى ان المجلس قرر رفع الحد الأقصى للتسجیل بالفصل الصیفي للكلیات التطبیقیة إلى تسع وحدات دراسیة بما یساھم في إتمام متطلبات التخصص بالنسبة للطلبة والتخرج في الوقت المحدد دون تأخیر.

وقال ان وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي عرض خلال الاجتماع طلب الھیئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عقد دورات تدریبیة في لغة الاشارة خاصة بخدمة المجتمع وقد احال المجلس الطلب إلى الھیئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

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