«الصحة» : لا وفيات جديدة وتسجيل 559 إصابة ب«كورونا» بإجمالي 59763

20 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة أنه لم یتم رصد أي حالة وفاة جدیدة خلال ال24 ساعةالماضیة لیستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 408 حالات في حین تم تسجیل 559 إصابة جدیدة بمرض

كورونا المستجد «كوفید 19» لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59763 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھاحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال559 السابقة تضمنت 337 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 29ر60 في المئة و222 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 71ر39 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 164 في منطقة الجھراء الصحیة و144 في منطقة الفروانیة الصحیة و130 في منطقة الاحمدي الصحیة و76 في منطقة حولي الصحیة و45 في منطقة العاصمةالصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 138 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9016 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقال ان مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 43 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3355 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 462704.

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