عاشور يطالب بتشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بالقطاع النفطي

20 يوليه 2020 || اكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية النائب صالح عاشور، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بالقطاع النفطي والشركات التابعة لتعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وقال عاشور في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ، إن تدخل الرقابة السياسية لمجلس الأمة على عمل الجهات الحكومية والتابعة لتقويم الانحراف الموجود بها وليس للابتزاز السياسي.

وأكد أن هناك هجوم اعلامي واضح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف على الرقابة السياسية من قبل مجلس الأمة على الجهات الحكومية ، اضافة الى تدخل نيابي وابتزاز سياسي في عمل تلك الجهات والشركات النفطية.

وأضاف ان الكويت كانت تنتج ثلاثة ملايين و٢٠٠ ألف برميل في الخمسينات والستينات عندما كان القطاع النفطي يدار من قبل شركة واحدة وهي شركة نفط الكويت.

وتابع عاشور “نحن الآن في عام ٢٠٢٠ وبعد ان تم صرف مئات الملايين أصبح لدينا ٩ شركات نفطية ولم نستطع الوصول بإنتاج النفط مثلما كان في الستينات، وهو ما يضع علامة استفهام عن الفرق بين القيادات الادارية والفنية التي كانت تدير القطاع النفطي في السابق والآن”.

وقال ان القيادات النفطية في السابق كان يتم اختيارها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية على اتخاذ القرار، معرباً عن أسفه لواقع القطاع النفطي الحالي المؤلم .

وبين عاشور ان الخسائر في القطاع النفطي اليوم بالمليارات على حساب المال العام، مشيرا الي ان لدينا مصفاة فيتنام ومصفاة سابقة في هولندا ومصافي اخري في مصر وعمان وبحر الشمال تكبد القطاع النفطي خسائر بالمليارات من المال العام مؤكدا أن خزينة الدولة أولى بتلك المليارات في ظل الظروف الحالية.

وأرجع عاشور السبب في هذه الخسائر سوء الإدارة وعدم القدرة الإدارية والفنية والقيادية لمسؤولي القطاع النفطي، مؤكداً أن هذا القطاع من المفترض ان يدر المال الكبير للميزانية العامة للدولة بدلا من الخسائر التي يحققها.

واعتبر ان ما توصلت إليه وشاهدته لجنة التحقيق خاصة فيما يخص التعيينات والمناصب والتنقلات لا يمكن تحمله لدرجة انه يتم تعيين ابناء القيادات الحالية والسابقة من دون مقابلات او اعلانات بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة.

وأضاف أن ذلك يتم أيضاً من خلال لجنة التحقيق التي تم تكليفها في المجالس الإدارية في حين ان هناك الالاف من الكفاءات الوطنية واصحاب الشهادات العالية لا تجد فرصة عمل في هذا القطاع النفطي .

ورأى أن هناك محسوبية واضحة في التعيينات وهناك مناصب يتم حجزها لفترة تصل الي خمس سنوات لأشخاص معينين حتى يصلوا الي درجة معينة ويتم تعيينهم وايضا ان هناك اسماء معينة يتم نقلها من شركة الي اخري لشغل هذه المناصب.

وطالب عاشور مجلس الامة بوقفة جادة في هذا الامر وتشكيل لجنة دائمة تعني بالقطاع النفطي والشركات العاملة فيه نظراً لأهميته القصوى في تعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وأكد أنه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع في شركات يفترض ان تكون بعد 60 عاماً من الانتاج النفطي نموذجاً جيداً ومن المؤسسات التي يحتذى بها.

ولفت الي ان لجان التحقيق تصل الي نتائج مذهلة وقوية بإحالة العشرات من المشاريع والافراد والشركات الي النيابة العامة نتيجة تجاوزات واضحة في التعيينات والترقيات والمشاريع.

وأكد أن هذا الامر بحاجة الي تقويم وادارة وسياسة جديدة بالقطاع النفطي في هذه المرحلة ، مشددا على انه لا يمكن القبول باستمرار هذا النهج الذي يحتاج لإعادة تقييم سواء في المشاريع الخارجية التي تتكبد خسائر بالمليارات او التعيينات او التنقلات او غيرها.

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