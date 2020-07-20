وزير الخارجية يهنئ سمو أمير البلاد بنجاح العملية الجراحية

20 يوليه 2020 || أعرب وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد في برقیة بعث بھا الیوم الاثنین لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن أسمى آیات التھاني والتبریكات بنجاح العملیة التي أجراھا سموه رعاه الله یوم أمس.

وقال وزیر الخارجیة في البرقیة “یشرفني وأبناءكم وإخوانكم منتسبي وزارة الخارجیة أن نرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آیات التھاني والتبریكات على ما أفاء الله به على سموكم من نعمة الصحة والشفاء بمناسبة نجاح العملیة التي أجریت لسموكم حفظكم الله وما أشاعتھ تلك النتائج من بھجة وسعادة لدى المواطنین والمقیمین على حد سواء”.

وأضاف “تلھج ألستنا وقلوبنا بالدعاء أن یحفظ سموكم وأن یسبغ علیكم موفور الصحة والعافیة والعمر المدید ویسدد على طریق الخیر خطاكم لتنیروا دروب الخیر والعطاء والمحبة والنماء على كافة الصعد وفي مختلف المیادین ومواصلة مسیرة البناء والتنمیة والتقدم والازدھار لدولة الكویت وشعبھا العزیز لكویت ارسخ امنا واستقرارا واوفر رخاء وازدھار”.

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