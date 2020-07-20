لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة البترول تنهي تقريرها : 90 توصية مالية وإدارية لمعالجة الخلل في القطاع النفطي

20 يوليه 2020 || أنهت لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماعها اليوم ، تقريرها متضمنا 54 توصية مالية و36 توصية إدارية بشأن معالجة الخلل في القطاع النفطي. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع اليوم إن اللجنة عقدت ٢٢ اجتماعا ب ٨٨ ساعة لإنجاز هذا التقرير . واضاف ان التحقيق أسفرعنه تجاوزات كبيرة في التعيينات التي تتم دون وجود اعلانات مستدركا بالقول ” واذا نزل الاعلان يكون مفتقر للدرجات المطلوبة واعداد الاحتياج لذلك نجد المتقدمين الف ويتم قبول ٧ اشخاص من المحسوبين على الإدارة . ولفت الى عدم وجود لجنة معينة او جهة للمتظلم كي يتقدم بمظلوميته ، لذلك اصبحت قرارات التعيين نهائية دون رقيب او حسيب . واوضح السبيعي ان هناك تعيينات كثيرة فيها تجاوزات عديدة خاصة فينا يخص تعيين أبناء القياديين والمحسوبين عليهم ،مبينا ان اللجنة أوصت في هذا الجانب بالإحالة للنيابة العامة لكل من عين ابنه او بنته او اخيه دون اعلان اومخالف لشروط الخبرة والتوظيف. واضاف السبيعي ” من ضمن التوصيات أيضا إحالة من ابرم عقد الاستثمار بحقلي ” ألما وغالية” الى النيابة العامة بسبب تكبد المال العام خسارة تعدت المليار دولار ، على الرغم من توصيات اللجان لاسيما مجلس ادارة شركة “كوبك” السابق لان دراسة الجدوى لا تتضمن تفادي المخاطر والخسائر بعدم ابرام هذا العقد . وبين أن اللجنة احالت للنيابة العامة كل من الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بشركة البترول بسبب منحهم أحد المقاولين شهادة بأن ما حدث في أمطار ١٥-١٦ نوفمبر ٢٠١٨ تعتبر قوة قاهرة وعلى ضوئها قام المقاول بالمطالبة ب٨٠ مليون دينار من شركة التأمين والتي سددت له بدورها ١٠ مليون والباقي ٧٠ مليون ، ولو رفضت شركة التامين الدفع للمقاول سوف تدفع له شركة البترول بسبب اقرارهم بهذه الشهادة . ولفت السبيعي إلى أن منطقتي صباح الأحمد والفحيحيل اللتان غرقتا في الأمطار لو صرف عليها ربع هذا المبلغ لتفادت الحكومة الازمة. وقال السبيعي”حينما سألناهم عن كيفية معرفة انها قوة قاهرة، أجابوا بأنهم اعتمدوا تقرير الأرصاد الجوية ومن خلاله تم تحديد كمية الأمطار” . وأشار إلى أن هناك شركة أخرى تقدمت بمنحها شهادة قوة قاهرة في ٩ ديسمبر وتم رفضها فيما الشركة الاولى تقدمت بطلبها في ٣ ديسمبر. وأفاد السبيعي أنه اتضح من التحقيقات أن شركة البترول خاطبت الأرصاد الجوية في ١٩ ديسمبر ومنح الشركة الاولى الشهادة كان في ٣ ديسمبر وهو نفس اليوم الذي تقدمت فيه الشركة لمنحها الشهادة . وأضاف أن الموافقة للشركة كانت بسبب ان كمية الامطار التي هطلت قدرت ب ٣٥مل يوم ١٦ نوفمبر و ب٥ مل يوم ١٥ نوفمبر ، اما الشركة التي تم رفضها فقد هطلت الامطار يوم ٩ نوفمبر وقدرت ب٧٣ مل من قبل الارصاد الجوية . واستطرد قائلا ” وحينما تم سؤال مدير المشاريع عمن قيم هذا الوضع ، أجاب بانه هو من قيم هذا الوضع ورفع الكتاب للرئيس التنفيذي السابق الذي رفع الكتاب مباشرة لمدير المشروع وتم منح الشركة هذه الشهادة ، دون اخذ موافقة مجلس الادارة ” . وتابع السبيعي قائلا ” الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية ترك منصبه في ٢ فبراير واصبح رئيس مجلس ادارة الشركة التي تطالب بالتعويض بباقي المبلغ ال٧٠ مليون دينار ولازالت لها مصالح ومشاريع مع شركة البترول”. وقال”سألنا الاخ هاشم هاشم كيف تقبلون بأن هذه الشركة تعيين الرئيس التنفيذي للبترول رئيسا لمشاريع لها بالكويت وهو الذي وقع عقود مع هذه الشركة بصفته بمئات الملايين وما زالت هذه العقود مستمرة ، كما أن هناك تسوية مالية بينها وبين شركة البترول ، وأجاب هاشم هاشم بانهم لم يعترضوا على ذلك” . وأكد السبيعي أن هناك تراخي من مؤسسة البترول في هذا الشأن وتمت المطالبة بتحويل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المشاريع للنيابة العامة. . واضاف السبيعي أن اللجنة أوصت بإحالة الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول العالمية إلى النيابة بشبهة الشروع بالإضرار بالمال العام في مشروع مصفاة فيتنام ، والتعاقد بالشكل المباشر مع احدى الشركات بمشروع يقارب ٢ مليون ونصف دولار . وشدد السبيعي على ضرورة الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام وايجاد الحلول لها في اقرب وقت ، لأن الخسائر في المصفاة تعدت رأس المال . وقال انه تبين ان نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول حضر اجتماع للشركاء في المصفاة وتم الاتفاق على التنازل عن الفوائد التي تخص الكويت والتي تقدر ب ٣٠٠ مليون دولار دون موافقة مجلس الادارة الشركة. وأكد السبيعي أن المصفاة خسرانة ومتجهة نحو الافلاس وسيتم الحجز على الاموال الكويتية من قبل البنوك الدائنة مبينا أنه ان حدث مثل هذا الامر سيكون أول حدث بالعالم يتم فيه الحجز على أملاك واصول احد الدول المحترمة بسبب هذه الخسائر التي نتجت عن إدارة سيئة ، خاصة بعد المشادات الكبيرة بين نائب رئيس شركة البترول الوطنية والشركاء الفيتناميين وحادثة تمزيق الاوراق والخروج من الاجتماع والذي اعتبره الفيتناميين إهانة لهم. واكد السبيعي ان نائب رئيس شركة البترول الوطنية ليس لديه القدرة على التعامل مع الشركاء الآخرين وعلاقته سيئة بهم وانعكس ذلك على وضع المصفاة إداريا وماليا ، لذلك اوصت اللجنة بضرورة استبداله واختيار اشخاص قادرين على التفاهم والادارة . وقال السبيعي أن اللجنة اكتشفت انه لايتم تعيين الكويتيين انما يلتفون على القانون ويتعاقدون مع ٨ شركات خاصة اسمها شركة توريد العمالة وعن طريقها يتم تعيين الكويتيين وهذه الشركة تأخذ من راتب الموظف ٣٥٪؜ شهريا . وبين السبيعي أن اللجنة وجدت أن ارقام تعيين الوافدين مهولة وحين سؤالهم عن اسباب ذلك اجابوا انهم خبرة وذات شروط مهنية غير متوفرة بالسوق ، لكن حينما اطلع اعضاء اللجنة على كشف المعينين اتضح أن أغلبهم سكرتارية واداريين وباحثين قانونيين عاديين جداً ، مؤكدا أن هناك تلاعب كبير في هذا الامر بعقود توريد العمالة للشركات والتي تستنزف المال العام وتحجب فرص العمل عن الكويتيين . وأفاد السبيعي أن اللجنة لاحظت أيضاً أن أعضاء مجالس ادارات شركات نفطية سابقون يعينون مستشارين عند رؤساء مجالس ادارات نفس الشركات وعن طريق شركات توريد العمالة من دون اعلان وبالمحاباة . وقال إن هذا الامر خطير وهو السبب الرئيسي في منع الكويتيين من التوظيف وقتل الكفاءات، لذلك طالبت اللجنة بإلغاء هذه الشركات وعقودها فورا لأن ذلك تعدي على المال العام واحتكار للوظيفة وحرمان للشباب الكويتي. وبين السبيعي ان تعيين الوافدين يتم برواتب خيالية مثال احدهم عين براتب ٣٣٨٠ دينار مع سيارة وتذاكر سفر بقيمة ٣٠٠ دينار ، والاخر ٣٤٥٠ دينار وسيارة وسكن وتذاكر ، واحدهم لديه بكالوريوس ويعمل بوظيفة مساعد قانوني راتبه ٤٥٠٠ دينار وسيارة وتأمين صحي وتذاكر وسكن ومساعدة تعليمية ، ومحلل اول قانوني ٣١٥٠ ، ومستشار قانوني شهادته بكالوريوس يأخذ ٥٠٠٠ دينار وسيارة وتامين صحي وسكن وتذاكر ومساعدة تعليمية . وقال السبيعي” كل ما ذكرته جاء وفق المستندات وأتحدى القطاع النفطي بذلك أمام الملأ بحقيقة ما ذكرته “، مضيفا “نحن كشفنا كل الفساد في هذا القطاع ، ونمارس حقنا من خلال ما نمتلك من اوراق ومستندات” . واضاف السبيعي أنه على رئيس الحكومة ووزير النفط تطبيق التوصيات التي وردت بتقرير اللجنة والذي سوف يدرج ويصوت عليه في الجلسة القادمة ، محذرا ان لم تطبق الحكومة التوصيات فالخلل سيكون اكبر وسيتم ايقاف المسؤول عند حده . وأوضح أن هذه التوصيات تخص الكويت وابنائها واذا كانت الحكومة في جادة محاربة الفساد فالآن لديها ملف كامل يحتوي على عقود بالمليارات مليئة بالتجاوزات وحرمان الكويتيين من التوظيف . ولفت السبيعي إلى ان التقرير جاهز بالتوصيات وبالادلة والبراهين ، واذا لم توافق الحكومة وتنفذ هذه التوصيات وتوقف مسلسل الفساد المستشري ، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة قريباً جداً .

من جانبه أعرب مقرر اللجنة النائب د.

بدر الملا عن شكره لأعضاء اللجنة على التزامهم بحضور 22 اجتماعا للتحقيق في التجاوزات المالية والادارية والتعيينات والتكويت والترقيات في القطاع النفطي، وكذلك فرق ديوان المحاسبة والنقابات على جهودهم ومساعدتهم للجنة.

وقال الملا إن التقرير انتهي الي اعداد ٥٤ توصية فيما يخص التجاوزات المالية و٣٦ توصية في التجاوزات الإدارية، مشيرا الي ان احدى التوصيات هي إحالة ابناء القياديين الي النيابة العامة لمن لم يتبع الاجراءات وكانت له علاقة عمل مباشرة مع الشركة الاستشارية التي تم تعيينها.

واشار الملا إلى ان هناك توصية بالإحالة للنيابة العامة شملت ايضا الحاق ضرر بالمال العام في شان العقد المبرم لشراء ٢٠ مضخة ” multi face bump “حيث ان هذا العقد يتمحور حول دراسة من شركة استشارية تم اعدادها لحاجة شركة نفط الكويت لـ ١٠٠ مضخة وتم تكليف شركات اخري لتقديم دراسة حول هذا الموضوع.

وأضاف أن الشركة أبرمت عقداً لشراء ٢٠ مضخة ثم تبين بعد ذلك في دراسة داخلية لها عدم الحاجة الي هذه المضخات التي تصل قيمتها الي ٤٣ مليون دينار، مؤكداً ان تلك المبالغ ليست سهلة وان الدراسات التي قدمت هي فقط لتبرير الدخول في هذه الصفقة.

وبين الملا انه من ضمن الامور ايضا التي تكشفت للجنة في مشروع النفط الثقيل ان رئيس فريق المشروعات الكبرى التي كانت تشرف على هذا المشروع قام بتأهيل شركته من الباطن وادراجها في التعاملات التي تتم داخل هذا المشروع، ما يؤكد وجود تعارض مصالح في هذا الأمر.

وأضاف أن الشركة قامت اثناء فترة تحقيق اللجنة بإحالته الي “نزاهة” وكان هذا الامر محل اعتراض بالنسبة للجنة وذلك لان المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد لا يشمل المخاطبين بدرجة رئيس فرق انما مدير ادارة وما هو أعلى.

ولفت الملا إلى أن اللجنة أوصت بإحالة الامر الي النيابة العامة وفحص التعاملات السابقة على هذا المشروع للشركة التي يمتلكها رئيس الفريق السابق.

واوضح الملا ان اللجنة أوصت ايضا بالإحالة للنيابة العامة كل من قام بالموافقة على تعيين بايبات أو انابيب بمواصفات مختلفة عن المواصفات المنصوص عليها في عقد مشروع النفط الثقيل.

وأضاف أن هناك توصية بالإحالة للنيابة العامة فيما ورد بالعقود المرتبطة بتشغيل وحدة الانتاج المبكر في منطقة شمال الكويت حيث تم صرف مبلغ ٥٦ مليون دولار من دون وجه حق لإحدى الشركات.

وقال إن هناك إحالة إلى النيابة العامة تتعلق بالدخول في مشروع محطة الغاز حيث تبين بعد ذلك ان شركة البترول الوطنية لا تحتاجه، وان هناك كتاب من شركة البترول الوطنية بعدم الحاجة لهذا المشروع قبل عام ٢٠٣٥ وتبين ايضا ان اختياره كان مبنيا على دراسة غير سليمة فيها خيارين أولهما هو انشاء محطة والآخر اختيار انابيب.

وأضاف أن الشركة أكدت للجنة ان الانابيب كانت اعلى سعرا من انشاء المحطة وتبين ان هذه الدراسة غير سليمة باعتبار أن التكاليف المستقبلية تم اخفاؤها عن ادارة الشركة ولم تذكر.

وقال الملا ان محطة الغاز تحتاج الي عاملين وصيانة دورية وقطع غيار وكهرباء وغيرها وهي تكاليف مستقبلية يفترض احتسابها بينما خيار الانابيب لا يحتاج الي هذه التكاليف.

ولفت الي ان قيمة هذه الدراسة ١٥ مليون دينار، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت عروض اسعار لاختيار الانابيب وحصلت على الموافقة، ولكن اللجنة تفاجأت فيما بعد بعدم وجود أي عروض، معتبراً أن الدراسة كانت لتبرير اللجوء لخيار انشاء المحطة.

وعن مصفاة فيتنام قال الملا إنه تم التحقيق كثيراً في هذا الأمر، داعياً الحكومة إلى ايجاد الحلول لإنقاذ هذه المصفاة لان بقاءها سوف يودي بها الي الاخفاق والافلاس.

وقال إنه تبين أن الكويت لها حصة قدرها ٣٥٪؜ من راس المال في مصفاة فيتنام وخسرته بالكامل، لافتا الي ان هناك قرض مساند من دون ضمانات بقيمة ٦٤٥ مليون دولار إضافة إلى ان الكويت تقوم بإنشاء محفظة تختص بعملية دفع مبالغ النفط الخام والتسويق العالمي بالإضافة الي المبالغ المتراكمة.

وفيما يخص مساكن شركة نفط الكويت قال الملا إن هناك مخالفات بوجود ١٢٩ مسكن يفترض ان يتم استردادهم ومنحهم لباقي موظفي الشركة الا ان الشركة لم تتخذ اي اجراءات قانونية بداعي ان هناك بعض الموظفين رفعوا قضايا ضدها مما جعلها تنتظر.

واعتبر الملا أن الدفاع القانوني للشركة سيء وضعيف، مطالبا اياهم بضرورة اتخاذ الاجراءات وسحب بعض المنازل التي تمت من قبل رئيس الشركة باستثناءات وتوزيعها على الموظفين.

وقال الملا إنه عند تقاعد القيادي في القطاع النفطي ويذهب للعمل في شركة المقاول التي تتولي أكبر مشروع داخل هذه الشركة وهناك مطالبات مالية لم يتم البت فيها منذ 4 سنوات، دليل على أن هناك حالة من حالات تعارض المصالح واطلاع على اسرار المخاطبات الحكومية.

وأشار إلى تأكيد اللجنة على الرئيس التنفيذي بضرورة تشكيل لجنة خاصة للبت في المطالبات المالية لهذا المقاول في هذا المشروع حتى يكون هناك نوع من الحياد وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقال الملا إنه منعاً لاستنزاف المشاريع الخارجية يجب عدم التوسع في تلك المشاريع وايقاف الهدر في المال العام ومعالجة هذه المشاريع ووضع حلول للمشاريع المتعثرة.

وبين الملا ان اللجنة تفاجأت بقيام شركه البترول وشركة نفط الكويت بتخفيض الحد الأقصى لغرامه التأخير حيث تصل الي ٣٪؜ في مصفاة الزور والوقود البيئي و٥٪؜ في مشاريع اخري موجودة في شركة نفط الكويت.

واعتبر ان هذا التخفيض يعتبر عامل رئيسي لتأخر هذه المشاريع لأنه لو أدرك المقاول ان الحد الادنى يصل الى ١٠٪؜ فسيكون هناك دافعا لمزيد من الإنجاز.

وأضاف الملا أن اللجنة رأت نمطاً شبيهاً بالأوامر التغييرية لكن من نوع اخر وهي المطالبات المالية والتمديدات الزمنية، مطالبا بضرورة معالجة هذا النمط عن طريق لجان خاصة تتبع مجلس إدارة المؤسسة وان يتم تضمين عقود القطاع النفطي بان يكون الحد الأقصى للمطالبات المالية ٥٪؜ من قيمة المشروع.

واوضح الملا ان هناك تمديد سيء في مشروع النفط والتنقيب حيث انه كان هناك اقرار من الشركة بتركيب وصلات معيبة ومر عليها ما يقارب السنة دون الانتهاء من تبديل هذه الوصلات المعيبة.

وأكد ان هناك صلاحيات تعطي الشركة بالذهاب الي التعاقد بالأمر المباشر دون الذهاب الي المناقصات وهذا امر يجب ان يتم استخدامه بالحالات الطارئة، الا ان اللجنة تفاجأت بتقارير الديوان بهذا الامر بالملايين وطالبت بتشكيل لجنة وفق ضوابط معينة في هذا الامر.

وتابع الملا ان اللجنة رأت ان مشروع وحدة ازالة الغازات الحمضية هو مشروع متأخر منذ عام ٢٠١٠ حتى اليوم ويتبع الشركة الوطنية للبترول، وطالبت الشركة بسرعة إنجازه.

وأشار إلى أن اللجنة تفاجأت ايضا بعدم وجود قائمة موحدة للشركات في القطاع النفطي يتم وضع عليها ” black list “حيث انه من غير المعقول ان يتم منع شركة من مشاريع شركة اخري تابعة للنفط ويتم السماح لها بأخذ عقود في شركات أخرى.

وقال الملا إن هناك قرار صدر منذ عام ١٩٩٤ بإغلاق مصفاة نابولي واستمرت الخسائر بعد الاغلاق الي اليوم بما يقارب ١٩٨ مليون يورو وفي العام الماضي زادت الخسائر الي ما يقارب ٩ ملايين يورو وذلك بسبب المطالبات البيئية.

وشدد الملا علي ضرورة حسم الملف البيئي وايقاف النزيف السنوي من المال العام والدقة في إبرام العقود والمطالبات البيئية.

واشار الملا إلى ان هناك موضوع غريب وعجيب لشركتين في رحلة تسمي ” ايرا” حيث تم ايفاد ٩٥ موظف الي تركيا لتسليمهم جوائز على مبادرات قدموها، مؤكدا ان تسليم الجوائز بهذه الطريقة يكلف المال العام ويجب ايقاف هذه الرحلات واحالة الامر الي ديوان المحاسبة لاحتساب التكاليف المالية بهذا الشأن.

وقال الملا إن هناك أمر يتم وسط سكوت القيادات السابقة والحالية وهو ان الشركات النفطية تدفع للمقاولين اخطاء جهات حكومية اخري حيث يقوم بطلب التمديد الزمني للمشروع نتيجة تأخر اي جهة حكومية اخري في تنفيذ مطالباته، مؤكدا ان اللجنة اوصت مجلس الوزراء بوضع نظام للمشاريع الكبرى تم من خلاله تذليل العقبات المالية.

وشدد الملا علي ضرورة التفات الحكومة الى هذه التوصيات التي لم تكن محل تنافر داخل اللجنة بمختلف توجهات اعضاءها ما عدا موضوعين اولهما احالة مشروع مستر واليت الي النيابة العامة حيث كان التصويت ٣ الي واحد ولكن باقي الاحالات والقرارات كانت بالإجماع.

وأكد أن اللجنة تبين لها وجود اخفاقات في القطاع النفطي من الناحية الادارية التي اوجدت نوعاً من عدم الاطمئنان الوظيفي لدي الموظفين.

وبين الملا ان اللجنة وجدت ان وزن المقابلة الشخصية في تعيين ذوي الخبرة تصل الي ٨٠٪؜ وهذا رقم مبالغ فيه ولذلك أوصت اللجنة ان تكون ١٠٪؜ بالإضافة الي تسجيل المقابلات بالفيديو كونها ليست بدعة وتتم الان في هيئه اسواق المال فيها ضمانات.

وأضاف أن اللجنة تبين لها وجود مناصب اشرافية شاغرة لمدة خمس سنوات حتى يتم اكمال بعض الموظفين بعض الشروط ليتم منحهم هذه المناصب، مؤكداً على حرص اللجنة على اغلاق هذه المناصب حتى السنة المالية بسبب أزمة كورونا.

وتابع الملا ان هناك فراغ لائحي لتعيين المتقاعدين، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت ايجاد نوع من الضمان لتكويت العاملين لديها وانهاء خدمات الموظف الكويتي تحت رقابة الشركة حتى نعطي ضمان للموظف بانه غير مهدد بالخروج من العمل.

وأكد أن اللجنة سوف توصي كلاً من الحكومة ومجلس الامة بتعديل المادة العاشرة من قانون المحاسبة حتى تشمل رقابة ديوان المحاسبة على الشركات النفطية وشئون التوظف والترقيات.

وبين الملا ان هناك ١٢ مفاضلة سوف يتم تزويدها إلى اللجنة التي طلبت تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذه الفاضلات المتعلقة بالقياديين، مشيرا إلى أن اللجنة تفاجأت بحصول بعض الموظفين الوافدين على مساعدات تعليمية تصل الي ١٨ ألف دينار بالسنة ولذلك أوصت اللجنة بإيقاف المساعدة التعليمية والتنسيق مع وزاره التربية لإدخالهم في التعليم العام الامر الذي سيخفض بالمصروفات.

ولفت الملا إلى أن اللجنة أوصت بحظر التنقلات الأفقية في المناصب بعد أن وجدت اللجنة ان التنقل بين الشركات النفطية فيه قتل لطموح من ينتظرون الترقيات.

وبين أن اللجنة فحصت كل المفاضلات للترقيات واكتشفت ان الفوز بالمقابلات الشخصية كفيل بالفوز بالمفاضلات حتى وإن كان المتقدم في أدنى الدرجات وكان بقية المتقدمين بمعدلات كاملة في الأداء السنوي، مما يجهل مفاضلات الترقيات تخضع للولاءات وليس الكفاءات.

وأوضح أن اللجنة اوصت بخفض درجة المقابلة الشخصية الى ٥ بالمئة وتوزيع بقية درجات المقابلة على معدلات الأداء السنوي وسنوات الخبرة.

وافاد بأن اللجنة صوتت بأغلبية أعضائها على تشكيل لجنة خاصة في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لبحث التظلمات بشأن الترقيات الأخيرة في المؤسسة.

واكد ان اللجنة رصدت خللا إداريا في إدخال موظفين بمفاضلات لا تدخل في اختصاصاتهم ووافدين تجاوزت اعمارهم ال ٦٠ عاما الى عقود مقاولين او ايفادهم لمكاتب خارجية، وايفاد وافدين للخارج بدورات ومؤتمرات وأوصت اللجنة بوقف هذا الأمر .

وشدد على أن الرسالة كانت واضحة بأن صدرت من اللجنة بإجماع أعضائها ٥٦ توصية مالية و٣٦ توصية إدارية فيما عدا موضوعين، مما يدل على وجود خلل جسيم في القطاع النفطي لم يتم الالتفات له منذ عشرات السنين.

وطالب الحكومة بالانتباه للقطاع النفطي والاستنزاف المالي الرهيب الذي يحصل فيه، مبينا ان الحقن النقدي لإنقاذ المشروع المتعثر وارد فإما أن يصلح المشروع أو ان يتم الغاؤه.

وقال ” لسنا أعداء ولا خصوم للقطاع النفطي ولكن لسنا متسترين على وقائع او شبهات فساد او إخفاق إداري”.

وأكد أن الشباب الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي يستحقون أن نحفظ لهم حقوقهم ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بتعديل على قانون المحكمة الإدارية حتى نمتحهم ضمانات في التعيينات والترقيات ومسائل إنهاء الخدمة.

وشدد على أهمية الرقابة على تنفيذ العقود بالقطاع النفطي، منوها بأن بعض القياديين عندما واجهتهم اللجنة بوجود تعارض مصالح يردون بأنهم امتداد لقياديين آخرين ولا يريدون علاج المشاكل.

وأكد أن الهجوم على اللجنة لن يثنينا عن مواصلة مسؤوليتنا، ونحن في متوسط درجات الرقابة البرلمانية ولا يزال أمامنا ادوات كثيرة يمكن ان نستخدمها وبالتالي على الحكومة الانتباه لهذه التوصيات التي تهدف لعودة القطاع النفطي للطريق السليم.

واستغرب ان يتم مبلغ ٥٧ مليون دينار لإحدى الشركات بدون وجه حق ، وفقدان معايير الحوكمة في القطاع النفطي بدليل أن الإدارة التنفيذية جزء من مجلس إدارة مؤسسة البترول، مشددا على ضرورة الفصل بينهما من احل تحقيق الرقابة والتدقيق الداخلي.

ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتبني اقتراح النائب عيسى الكندري بحوكمة القطاع النفطي، مؤكداً أنه آن الأوان لأن نضع أيدينا على الجرح وهذا الدمل «لازم ينبط».

وأضاف أن القيادي النظيف لا يخاف ولكن من يتستر بطرق الاعلام بمهاجمة اللجنة والتشكيك فيها فنقول لهم هذا الأمر لم ولن يثنينا، وقد منحنا كل جهودنا للجنة وحققنا بكل أمانة وقرأنا كل ورقة وردت لنا وحاولوا الالتفاف بالإجابات ولكن أعدناهم للطريق السليم ولا أحد يعتقد ان الرقابة البرلمانية مفقودة بل لا تزال موجودة.

ووجه رسالة للحكومة بأن هذا التقرير مفصلي ويوضح خللا شديدا بالقطاع النفطي لم يتم الالتفات له ويتعين على الحكومة ان تشاهد وكل شئ موجود بالمستندات حتى ما تم إخفاؤه في تحقيقات سابقة وكل ورقة تدل على إدانة موجودة، ويتعين على الحكومة الأخذ بهذه التوصيات.

وأكد ان هذا القطاع كان ولا يزال وسيبقى تحت رقابة مجلس الأمة مع الحرص على سير القطاع وفق القانون وأن يكون حافظا لحقوق العاملين فيه كاملة ولدينا القدرة على ان نسلك الطريق القانوني السليم لمواجهة كل من يعبث بالمال العام او يضر به او بحقوق المواطنينبدوره أكد عضو اللجنة النائب صالح عاشور، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بالقطاع النفطي والشركات التابعة لتعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وقال عاشور، إن تدخل الرقابة السياسية لمجلس الأمة على عمل الجهات الحكومية والتابعة لتقويم الانحراف الموجود بها وليس للابتزاز السياسي.

وأكد أن هناك هجوم اعلامي واضح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف على الرقابة السياسية من قبل مجلس الأمة على الجهات الحكومية، اضافة الى تدخل نيابي وابتزاز سياسي في عمل تلك الجهات والشركات النفطية.

وأضاف ان الكويت كانت تنتج ثلاثة ملايين و٢٠٠ ألف برميل في الخمسينات والستينات عندما كان القطاع النفطي يدار من قبل شركة واحدة وهي شركة نفط الكويت.

وتابع عاشور “نحن الآن في عام ٢٠٢٠ وبعد ان تم صرف مئات الملايين أصبح لدينا ٩ شركات نفطية ولم نستطع الوصول بإنتاج النفط مثلما كان في الستينات، وهو ما يضع علامة استفهام عن الفرق بين القيادات الادارية والفنية التي كانت تدير القطاع النفطي في السابق والآن”.

وقال ان القيادات النفطية في السابق كان يتم اختيارها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية على اتخاذ القرار، معرباً عن أسفه لواقع القطاع النفطي الحالي المؤلم.

وبين عاشور ان الخسائر في القطاع النفطي اليوم بالمليارات على حساب المال العام، مشيرا الي ان لدينا مصفاة فيتنام ومصفاة سابقة في هولندا ومصافي اخري في مصر وعمان وبحر الشمال تكبد القطاع النفطي خسائر بالمليارات من المال العام مؤكدا أن خزينة الدولة أولى بتلك المليارات في ظل الظروف الحالية.

وأرجع عاشور السبب في هذه الخسائر سوء الإدارة وعدم القدرة الإدارية والفنية والقيادية لمسؤولي القطاع النفطي، مؤكداً أن هذا القطاع من المفترض ان يدر المال الكبير للميزانية العامة للدولة بدلا من الخسائر التي يحققها.

واعتبر ان ما توصلت إليه وشاهدته لجنة التحقيق خاصة فيما يخص التعيينات والمناصب والتنقلات لا يمكن تحمله لدرجة انه يتم تعيين ابناء القيادات الحالية والسابقة من دون مقابلات او اعلانات بتقارير موثقة من ديوان المحاسبة.

وأضاف أن ذلك يتم أيضاً من خلال لجنة التحقيق التي تم تكليفها في المجالس الإدارية في حين ان هناك الالاف من الكفاءات الوطنية واصحاب الشهادات العالية لا تجد فرصة عمل في هذا القطاع النفطي.

ورأى أن هناك محسوبية واضحة في التعيينات وهناك مناصب يتم حجزها لفترة تصل الي خمس سنوات لأشخاص معينين حتى يصلوا الي درجة معينة ويتم تعيينهم وايضا ان هناك اسماء معينة يتم نقلها من شركة الي اخري لشغل هذه المناصب.

وطالب عاشور مجلس الامة بوقفة جادة في هذا الامر وتشكيل لجنة دائمة تعني بالقطاع النفطي والشركات العاملة فيه نظراً لأهميته القصوى في تعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف.

وأكد أنه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع في شركات يفترض ان تكون بعد 60 عاماً من الانتاج النفطي نموذجاً جيداً ومن المؤسسات التي يحتذى بها.

ولفت الي ان لجان التحقيق تصل الي نتائج مذهلة وقوية بإحالة العشرات من المشاريع والافراد والشركات الي النيابة العامة نتيجة تجاوزات واضحة في التعيينات والترقيات والمشاريع.

وأكد أن هذا الامر بحاجة الي تقويم وادارة وسياسة جديدة بالقطاع النفطي في هذه المرحلة، مشددا على انه لا يمكن القبول باستمرار هذا النهج الذي يحتاج لإعادة تقييم سواء في المشاريع الخارجية التي تتكبد خسائر بالمليارات او التعيينات او التنقلات او غيرها.