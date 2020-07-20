اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره

20 يوليه 2020 || تقدم النواب عبد الله الكندري ود.

عادل الدمخي واسامة الشاهين خليل الصالح والحميدي السبيعي بالاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمه وتعديلاته من خلال العنوان المسجل بالبطاقة المدنية، ونصت مواده على ما يلي: ماده «1»: يستبدل بنص المادة «8» فقرة «ب» من القانون رقم 35/1962 وكذلك من القانون رقم 64/ 1980 بالآتي: تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنيه بقيد اسماء الذين بلغوا سن الحاديه والعشرين الى جداول الناخبين تلقائيا من خلال العنوان المسجل في البطاقة المدنية.

مادة «2»: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة «3»: على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمه وتعديلاته على ما يلي: تثار العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطن والمتعلقة بالقيود الانتخابية، وخاصةً فيما يتعلق بتحديد القيود أو بتعدد أو بتغيرها، أو في مجالات اعلان هذا التغيير أو السكوت عنه بالدائرة الانتخابية المقيد بها اسم الناخب أو لم يتم ادراج اسمه في جدولها أو حذفه منها، مما يؤدي إلى طعون انتخابية في صحة العضوية تشغل القضاء وتبعث على القلق في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المستمدة من الانتخابات الشعبية.

ولما كان الاقتراح المقدم من النائب د.

عادل الدمخي والذي تم اقراره من قبل لجنة الداخلية والدفاع ينص على أن ” تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتغيير الناخبين تلقائياً من خلال العنوان المسجل في البطاقة المدنية” ويأتي هذا الاقتراح اسوة بما حدث عند إقرار حقوق المرأة السياسية القانون رقم 14/1998 من تقييد جميع المواطنات مباشرة عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وحتى يتسنى لجميع الناخبين التقييد عند اكتمالهم السن القانوني تلقائياً.

وعليه بأن موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفته فعلية ودائمة، وفي تعدد موطنه أن يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.

كما يأتي هذا الاقتراح حتى يتم تقييد الناخب مباشرة بالجداول الانتخابية دون حضوره حيث أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأصلية بأن يتمتع بالتصويت فلا يمكن حرمان شخص من قيام دوره الرقابي لعدم تمكنه من الحضور أمام اللجنة المنظمة للانتخابات، فغاية المشرع أسمى وأكبر من الإجراءات الشكلية لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية يفترض ألا يقف أمام طريقها أي عائق قانوني فالدستور أسمى من أي قانون.