الغانم: الكويت تؤمن بمجلس التعاون وتعول عليه والأزمات تؤدي دوما إلى خيار التعاضد والتكامل

21 يوليو 2020 || أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن دولة الكويت تعول دائما على مجلس التعاون الخليجي بوصفه أصلا سياسيا، مشددا على أن الأزمات باختلافاتها تؤدي دائما الى خيار التعاضد والتكامل.

جاء ذلك في كلمة للغانم أمام الاجتماع الدوري الـ ١٣ لرؤساء البرلمانات الخليجية الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي.

وتساءل الغانم في بداية كلمته “هل كنا كخليجيين بحاجة إلى أزمة أو كارثة أو زلزال سياسي أو أمني، لنعرف أن مصائرنا واحدة و قضايانا متشابهة وملفاتنا متطابقة إلى حد كبير؟”.

وأضاف “أنا اسأل هذا السؤال،، وأرجع بالذاكرة إلى عام ١٩٩٠، عندما هز الغزو العراقي الغاشم ركودنا السياسي ودعتنا الأمنية والعسكرية، وحرك لدينا جميعا الحقيقة الواضحة وهو أننا مستهدفون “، مشيرا إلى أن العامل الحاسم والفاصل الذي ساهم في تحرير الكويت هو الموقف الخليجي الموحد الصلب الذي تكلم بصوت واحد أمام الطاغية آنذاك.

ومضى الغانم قائلا “والآن أسأل ذات السؤال هل كنا بحاجة إلى أزمة كورونا حتى نكتشف كم هي خطرة ومقلقة ومخيفة، تركيباتنا السكانية؟ وكم هي اقتصاداتنا هشة برغم ملاءتها، وأن اعتمادنا على مصدر واحد وحيد للدخل، سيعرضنا دوما لابتزاز الطبيعة والمرض وتقلبات السياسات الدولية؟”.

وقال الغانم “إن ما حدث ويحدث، يفضي دائما إلى عنوان عريض، وهو عنوان «الوحدة والتعاضد» فنحن متشابهون أيها السادة، وإن تغنينا أحيانا بخصوصياتنا القطرية ولأننا متشابهون ، فيجب أن يكون عملنا من وحي هذا التشابه”.

وأضاف “أقول هذا الكلام لأن ما يحدث من أمور استثنائية بيننا تقلقنا، وأقول «استثنائية» لأنني أؤمن بالأصل، وأعول عليه، أؤمن بالمتن ولا أعول على الهامش، أؤمن بالدائم لا المؤقت، أؤمن بالثابت لا العرضي”.

وخاطب الغانم رؤساء البرلمانات الخليجية قائلا الأصل هو أننا واحد،، وحتى لو ادعينا عكس ذلك،، فالعالم بأسره يرانا واحدا،، وينظر إلينا على أننا كيان متطابق ومتشابه وهذه هي الحقيقة المجردة”.

وأضاف “اجتماعنا اليوم بحد ذاته مشجع، ويبعث ببارقة أمل، ويؤكد أن تنسيقنا الدائم هو الحل والخيار الأوحد “.

وقال” تعاوننا كخليجيين ضرورة وليس ترفا ، تعاوننا كخليجيين جوهر وليس شعارا، ومن هذه الأمثولة والنموذج، نموذج التعاضد والتكامل علينا دوما أن ننطلق حكومات وبرلمانات وشعوبا”.

واختتم الغانم كلمته قائلا” نحن في الكويت، نؤمن بالخليج، ننطلق منه، ونعول ونتكئ عليه، ونرجع إليه، وندافع عنه “.

وكان الغانم قد استهل كلمته مطمئنا نظراءه الخليجيين على صحة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بعد نجاح عمليته الجراحية، كما تمنى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موفور الصحة والعافية والشفاء العاجل إثر العارض الصحي الذي ألم بجلالته.

وشارك في الاجتماع أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.